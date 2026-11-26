Der spanische Experte Pablo Hernández de Cos gilt als designierter Nachfolger für die Leitung der Europäischen Zentralbank. Die Amtsübernahme ist für Februar geplant, während Isabell Schnabel den Währungsfonds verlässt.

Pablo Hernández de Cos wird voraussichtlich die Führung der Europäischen Zentralbank (EZB) übernehmen. Laut Berichten der Financial FT von Donnerstag ist der Spanier die wahrscheinliche Wahl, um das Amt des Präsidenten einzunehmen. Die Übergabe soll bereits Anfang Februar erfolgen, was deutlich vor dem regulären Ende der laufenden Periode liegt.

Direkte Übernahme der EZB-Führung

Hernández de Cos wird die Nachfolge von Christine Lagarde antreten. Diese hatte kürzlich bekannt gegeben, ihr Mandat als EZB-Präsidentin fast neun Monate vor Ablauf der regulären Amtszeit niederzulegen. Der 55-Jährige ist derzeit amtierender Generaldirektor bei den Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.

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Hintergrund und geldpolitische Ausrichtung

Der spanische Ökonom wird in der Fachwelt eher als sogenannte "Taube" eingestuft. Das bedeutet, er befürwortet in der Regel eine lockere Geldpolitik zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums. Seine berufliche Laufbahn war lange von hohen Ämtern in der spanischen Finanzverwaltung geprägt.

Vergangene Ämter und akademische Forschung

Von 2018 bis 2024 leitete Hernández de Cos die Spanische Notenbank. Nach seinem Ausscheiden dort übernahm er eine Professur an der Wirtschaftshochschule IESE. Parallel dazu war er in verschiedenen Denkfabriken tätig und forschte intensiv über die Kontrolle von Staatsfinanzen.

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Politische Nominierungsverfahren

Seit Wochen verhandeln die Staats- und Regierungschefs der europäischen Mitgliedstaaten über den neuen Spitzenkandidaten. Die niederländische Regierung hatte sich zuvor öffentlich für ihn ausgesprochen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, da das Europaparlament und der EZB-Rat angehört werden müssen.

Ablauf der Ernennung und Neubesetzungen

Die formelle Ernennung ist für das nächste reguläre EU-Gipfeltreffen im Dezember vorgesehen. Neben dem Präsidentenamt werden auch andere Schlüsselpositionen besetzt. Der Posten des Chefvolkswirts und eine neue Vize-Direktorin sind ebenfalls zu vergeben. Isabell Schnabel verlässt die EZB im Januar, um zum Internationalen Währungsfonds zu wechseln.