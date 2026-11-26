Europäische Staats- und Regierungschefs einigen sich auf Pablo Hernandez de Cos als Nachfolger von Christine Lagarde. Der Spanier übernimmt das Amt der EZB-Präsidentin Anfang Februar.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich auf Pablo Hernandez de Cos als Nachfolger der auslaufenden EZB-Chefin Christine Lagarde verständigt. Dies meldete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf die Einigung der Führungsebene der Europäischen Union. Lagarde wird ihr Amt Anfang Februar vorzeitig abgeben, woraufhin De Cos das Ruder übernehmen soll.

Einigung der Staats- und Regierungschefs

Die Entscheidung fiel bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel, wo sich die Vertreter auf den 55-jährigen Spanier verständigten. Die formelle Ernennung ist für den Dezember vorgesehen. Mit dieser Ernennung würde erstmals ein Spanier an die Spitze der Europäischen Zentralbank rücken. De Cos setzte sich in dem intensiven Rennen um den mächtigen Posten gegen den früheren niederländischen Notenbankchef Klaas Knot durch. Beide Kandidaten waren zuvor offiziell von ihren jeweiligen Ländern nominiert worden.

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Hintergruende und politische Verhandlungen

Frankreich und Deutschland hatten in den vergangenen Wochen intensiv über die Besetzung der Führungsposten der Europäischen Zentralbank verhandelt. De Cos gilt in der Szene als etwas weniger streng in der Geldpolitik im Vergleich zu Klaas Knot. Zudem wird er als erfahrener Vermittler wahrgenommen, was bei der komplexen Aufgabenstellung der Notenbank von Bedeutung ist. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sahen in dieser Kombination aus Erfahrung und moderater Haltung den optimalen Kandidaten für die kommende Amtszeit.

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Laufende Karriere und Institutionelle Rolle

Der Ökonom war von 2018 bis 2024 Präsident der spanischen Notenbank und gehörte in dieser Funktion auch dem EZB-Rat an. Der Rat entscheidet über die Leitzinsen im gesamten Euroraum und ist somit ein zentrales Organ der Geldpolitik. Seit Juli 2025 ist De Cos Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ, in Basel. Diese Institution wird aufgrund ihrer zentralen Rolle bei der Zusammenarbeit der Notenbanken auch als "Bank der Zentralbanken" bezeichnet. De Cos war früher zudem Präsident der spanischen Notenbank und kennt die Strukturen der europäischen Geldpolitik aus erster Hand.

Herausforderungen und Nachfolgeplanung

De Cos folgt auf Christine Lagarde, die ihr Amt Anfang Februar 2027 vorzeitig abgeben wird. Die Position des neuen EZB-Präsidenten ist mit großen Herausforderungen verbunden. Die Notenbank muss den Kampf gegen die Inflation mit den Sorgen um das Wirtschaftswachstum und der hohen Verschuldung von Euro-Staaten in Balance halten. Gleichzeitig steht ein größerer Umbau an der Spitze der Europäischen Zentralbank bevor. Neben Christine Lagarde werden weitere wichtige Mitglieder des Direktoriums das Amt verlassen, was eine stabile Übergangsphase erfordert.