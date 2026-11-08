Pablo Maffeo explodiert: FC Valencia verliert 0:2 bei Real Madrid

FC Valencia verliert 0:2 bei Real Madrid. Pablo Maffeo äußert sich wütend im TV-Interview über Schiedsrichterentscheidungen und die Spielanlage der Gastgeber.

Der FC Valencia erleidet am Samstag im Mestalla-Stadion eine deutliche 0:2-Niederlage gegen Real Madrid. In der Halbzeitpause gerät der Außenverteidiger Pablo Maffeo in der Live-Fernsehübertragung vor das Mikrofon und äußert sich mit extremer Wut über die Leistung seines Teams und die Entscheidungen der Schiedsrichter. Maffeo, der zuvor für den VfB Stuttgart aktiv war, bricht die üblichen Regeln des Post-Match-Interviews und kritisiert öffentlich die Bedingungen der Unterhaltung.

Halbzeit-Chaos vor TV-Kameras

Pablo Maffeo bricht während der Halbzeitpause die Stille und schreit in die Kamera, dass er keine Lust auf dieses Interview habe. Er bezeichnet die Situation als falsch und behauptet, dass das Gespräch während des Spiels keinen Platz habe. Der DAZN-Reporter Sergio Quirante fragt ihn nach den Defiziten der ersten 45 Minuten, doch Maffeo ignoriert die sachliche Fragestellung vollständig und konzentriert sich auf seinen Ärger über die Partiegestaltung.

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Die Emotionen bei Pablo Maffeo nehmen weiter zu, da er der Ansicht ist, dass die Spielbedingungen nicht fair sind. Er wiederholt, dass das Interview an dieser Stelle nichts zu suchen hat, da die Mannschaft gerade aktiv am Wettkampf beteiligt ist. Sein Tonfall ist aggressiv und zeigt einen deutlichen Bruch mit der üblichen medialen Routine im professionellen Fußball. Die Szene löst bei den Zuschauern im Stadion sowie vor den Bildschirmen große Verwunderung aus.

Unentschlossene Schiedsrichterentscheidungen

Der Kontext für Maffeos Frust lässt sich in den Aktionen der Schiedsrichter während des Spiels wiederfinden. Ein Franzose geriet ins Straucheln, woraufhin der Unparteiische einen direkten Freistoß gegen Valencia pfiff und Maffeo die Gelbe Karte zeigte. Diese Entscheidung wurde von vielen Beobachtern als fragwürdig eingestuft und löste sofortige Proteste aus. Der folgende Schuss von Kylian Mbappé blieb in der Abwehrmauer hängen.

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Federico Valverde nutzte die kurze Pause und drückte den abprallenden Ball zum 0:1 zum 28. Minute ins Tor. Arda Güler erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 für Real Madrid in der 36. Minute. Pablo Maffeo forderte in seiner Rede eine fairehere Behandlung durch die Schiedsrichter. Er betonte, dass das erste Tor auf einem nicht existierenden Foul beruhte und die Mannschaft unter diesen Bedingungen benachteiligt wurde.

Reaktionen und spätere Einsicht

Nach dem Spiel zeigte Pablo Maffeo eine Änderung der Haltung und suchte das Gespräch mit dem Reporter. Er entschuldigte sich persönlich bei Sergio Quirante für seinen unangemessenen Tonfall in der Halbzeit. Maffeo versicherte dem Journalisten, dass seine Wut nicht persönlich gegen ihn gerichtet war, sondern durch die starken Emotionen im Spiel bedingt war. Quirante berichtete später, dass Maffeo darum bat, diese Erklärung öffentlich zu machen, um Missverständnisse auszuräumen.

Die Real-Ikone Marcelo meldete sich am selben Abend auf der Plattform X zu Wort. Er kommentierte die Szene mit belustigtem Ton und fragte, was für einen Hass der FC Valencia-Spieler auf Madrid hegt. Diese Reaktion spiegelt die gespannte Atmosphäre zwischen den beiden Klubs wider. Die Kombination aus sportlicher Niederlage und medialem Eklat prägt die Bilanz des Tages für den FC Valencia erheblich.