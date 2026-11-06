Pablo Pagis überrascht im französischen Nationalkader vor Italien- und Türkei-Spielen

Der Paris FC Offensivspieler Pablo Pagis steht erstmals im Kader der französischen Nationalelf. Trainer Zidane nominiert ihn für die Nations League Spiele gegen Italien am 12. November und die Türkei am 15. November aufgrund von Verletzungen anderer Spieler.

Die französische Fußballnationalmannschaft hat am 12. November und 15. November wichtige Nations League Partien gegen Italien und die Türkei. Trainer Zinedine Zidane hat am Dienstag den Kader für diese Begegnungen bekannt gegeben. Neben etablierten Stars wie Kylian Mbappé (27), Michael Olise (24) und Aurélien Tchouaméni (26) sticht ein Name besonders hervor. Pablo Pagis (23) aus Paris FC erhielt erstmals die Nominierung für die Équipe Tricolore.

Überraschungsnominierung für Pablo Pagis

Die Berufung des 23-jährigen Offensivspielers von Paris FC gilt als große Überraschung in der deutschen und internationalen Fußballberichterstattung. Pablo Pagis wurde im vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro vom FC Lorient zum Paris FC transferiert. Seine überzeugenden Leistungen in der französischen Ligue 1 brachten ihm die Aufmerksamkeit von Nationaltrainer Zinedine Zidane ein. Pagis gehört damit zu den jüngsten Debütanten in den letzten Jahren unter der Ägide des 54-jährigen Trainers.

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Verletzungsbedingte Lücken schließen

Die Entscheidung für Pagis ist eng mit den aktuellen Verletzungsmeldungen im französischen Aufgebot verknüpft. Ausfälle bei Ousmane Dembélé (29), Maghnes Akliouche (24) und Estéban Lepaul (26) erzwangen Nachforderungen. Zidane erklärte in der heutigen Pressekonferenz seine Haltung zu dem Neuling. Er bezeichnete Pagis als interessanten Spieler und wollte ihn auf der erweiterten Liste unbedingt sehen.

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Familientradition und persönliche Ziele

Pablo Pagis entstammt einer bekannten Fußballfamilie. Sein Vater Mickaël Pagis (53) war ebenfalls professioneller Akteur. Der 53-jährige Vater spielte jahrelang in der französischen Ligue 1. Für Mickaël Pagis reichte es jedoch nie zu einem Einsatz in der Nationalmannschaft. Pablo Pagis nutzt seine Chance, um die Tradition fortzusetzen und den Traum vom Trikot der Équipe Tricolore zu verwirklichen.

Rückkehrer und Ziele im Viertelfinale

Neben dem Neuling sind auch prominente Spieler im Aufgebot von Zinedine Zidane zurückgekehrt. Aurélien Tchouaméni (26), Marcus Thuram (29) und Malo Gusto (23) dürfen sich über ihre Nominierung freuen. Das primäre Ziel der Franzosen ist der Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Ein einzelner Punktgenner gegen Italien im ersten Spiel genügt bereits für die Qualifikation für die nächste Runde.