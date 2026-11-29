In Bayern gibt es Ärger um eine beliebte Berghütte. Kurz nach der feierlichen Einweihung warf die Pächterin plötzlich das Handtuch. Es geht auch um eine monatliche Pacht von 6545 Euro.

In Bayern gibt es Ärger um eine beliebte Berghütte. Kurz nach der feierlichen Einweihung warf die Pächterin plötzlich das Handtuch. Es geht auch um eine monatliche Pacht von 6545 Euro.

Der Neustart der beliebten Kissinger Hütte in der Rhön in Unterfranken ist vorerst gescheitert. Nur sechs Tage nach der feierlichen Einweihung des Neubaus zog die 21-jährige Pächterin Beverly Borg ihre Konsequenzen. Sie sollte gemeinsam mit ihrer Familie die Hütte auf dem Feuerberg übernehmen, doch noch vor der regulären Eröffnung kam es zum Bruch mit dem Rhönklub Bad Kissingen.

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Über den Fall berichtet das Portal „war im März 2025 bei einem Großbrand weitgehend zerstört worden und anschließend für mehr als fünf Millionen Euro wiederaufgebaut worden. Pächterin verlässt Berghütte 6 Tage nach Einweihung: Kritisiert unpraktische Gestaltung der gastronomischen Bereiche Vor allem die aus ihrer Sicht unpraktische Gestaltung der gastronomischen Bereiche kritisierte Borg.