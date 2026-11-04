Pacific Empire Minerals bringt Flow-Through-Aktien für Exploration aus

Pacific Empire Minerals Corp. finanziert die Exploration von Trident und Pinnacle mit bis zu einer Million Dollar durch den Verkauf von Flow-Through-Aktien an der Börse.

Das in Vancouver ansässige Bergbauunternehmen Pacific Empire Minerals Corp. hat offiziell bekannt gegeben, dass es die Ausgabe von neuen Flow-Through-Aktien (FT Shares) in einem nicht vermittelten Privatplatzierungsverfahren plant. Diese strategische Kapitalmaßnahme dient dazu, die Explorationstätigkeiten am Trident-Projekt und am Pinnacle-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia substantiell zu finanzieren und die technologische sowie finanzielle Basis für künftige Funde zu festigen.

Finanzierungsvolumen und Aktienausgabe

Pacific Empire Minerals Corp. beabsichtigt, insgesamt rund 22.222.222 Flow-Through-Aktien mit einem Stückpreis von C$ 0,045 pro Aktie an Investoren anzubieten. Diese kalkulatorische Struktur führt zu einem maximalen Brutto-Ertrag von bis zu C$ 1.000.000 für das Unternehmen. Der gezielte Einsatz dieser Mittel ist strikt auf Explorationszwecke an den beiden genannten Standorten im nordzentralen Teil von British Columbia beschränkt, was die strategische Fokussierung des Managements auf die Vergrößerung der bekannten Ressourcen verdeutlicht.

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Steuerliche Qualifikation und rechtliche Details

Jede ausgegebene FT-Aktie wird die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, um als sogenannte Flow-Through-Aktie im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes zu qualifizieren. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Erlöse aus diesen Aktien ausschließlich für qualifizierbare kanadische Explorationsausgaben im Sinne des genannten Gesetzes zu verwenden. Dieser Mechanismus ermöglicht es Investoren, steuerliche Vorteile zu nutzen, während das Unternehmen dringend benötigte Mittel für seine geologischen Arbeiten erhält.

Das Unternehmen hat verbindliche Zeitpläne für die Durchführung dieser Ausgaben festgelegt. Pacific Empire Minerals Corp. plant, alle qualifizierenden Ausgaben bis spätestens zum 31. Dezember 2027 zu tätigen, sofern keine anderen Zeiträume nach den geltenden Steuergesetzvorschriften erlaubt sind. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Umbuchung all dieser qualifizierenden Ausgaben zugunsten der Zeichner der FT-Aktien, die effektiv zum 31. Dezember 2026 vorgenommen werden soll. Diese Umbuchung ist entscheidend für die steuerliche Absetzbarkeit der Investitionen durch die Aktionäre.

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Bedingungen und Börsenzulassung

Die vollständige Abwicklung des Angebots steht unter der Bedingung, dass alle notwendigen behördlichen Genehmigungen erteilt werden. Dazu gehört explizit die Zustimmung der Börse TSX Venture Exchange, an der das Unternehmen unter dem Symbol PEMC notiert ist. Ohne diese Genehmigung kann die Kapitalerhöhung nicht abgeschlossen werden. Die rechtliche Sicherung der investierten Mittel erfolgt zudem durch die Einhaltung der gesetzlichen Sperrfrist. Alle gemäß des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots, wie es die geltenden kanadischen Wertpapiergesetze vorschreiben.

Vergütung für Vermittler und Unternehmensprofil

Für die erfolgreiche Platzierung der Anteile werdenFinder-Gebühren in Höhe von 8 Prozent gezahlt. Als alternative Vergütungsform erhält der Vermittler zudem 8 Prozent an Aktien statt in bar, wobei diese Struktur der Zustimmung der TSX Venture Exchange bedarf. Dieses Modell soll die Liquidität des Unternehmens schützen, während die Interessen der Kapitalbeschaffung gewahrt bleiben. Die Leitung des Unternehmens obliegt dem President und Chief Executive Officer, Brad Peters, der die strategische Ausrichtung verantwortet.

Pacific Empire Minerals Corp. positioniert sich als auf Kupferexploration spezialisiertes Unternehmen mit einer umfangreichen Landposition. Das Unternehmen verfügt über eine insgesamt 22.541 Hektar große Fläche im nordzentralen British Columbia. Die Region gilt als attraktives Kupferrevier aufgrund der verfügbaren grünen Energie, der guten Anbindung an Infrastrukturen und der Nähe zu den Absatzmärkten. Diese geografischen und infrastrukturellen Vorteile unterstreichen das langfristige Potenzial der Projekte, an denen die neuen Mittel eingesetzt werden.