Paddington Expansion: More Movies, Series, and Stage Play in the Works

The beloved Paddington bear franchise is set to expand with plans for a new movie, a TV series, and a stage musical. StudioCanal, the production company behind the films, is already working on these exciting projects.

Paddington ist zurück und begeistert die Fans mit seinem neuesten Abenteuer, „ Paddington in Peru“. Der Film, der bereits an den Kinokassen hohe Einnahmen erzielt, ist der dritte Teil der beliebten Filmreihe und setzt die Geschichte des charmanten Bären fort. Doch das ist erst der Anfang. StudioCanal, die Produktionsfirma hinter den Paddington -Filmen, plant, das Franchise weiter auszubauen, und Fans können sich auf weitere Abenteuer freuen.

Auf dem Kongress Brand Licensing Europe 2024 in London stellte Françoise Guyonnet, CEO von StudioCanal Kids & Family, Pläne für einen neuen Film und eine neue Fernsehserie vor. Die Fans dürfen sich also darauf freuen, dass Paddington in den nächsten Jahren noch mehr aufleuchten wird. Nicht nur die Kinoleinwände, sondern auch die Bühnen werden von dem kleinen Bären erobert. Zwei renommierte West-End- und Broadway-Produzentinnen, Sonia Friedman und Eliza Lumley, sind an Bord, um ein Bühnenmusical zu produzieren. Diese beiden erfahrenen Produzentinnen haben bereits mit Erfolgsshows wie „Harry Potter und das verwunschene Kind“ bewiesen, dass sie Filme in eindrucksvolle Bühnenproduktionen verwandeln können.Obwohl die genauen Details noch nicht bekannt gegeben wurden, wird ein neuer Film voraussichtlich erst nach 2027 in den Kinos zu sehen sein. Die neue Fernsehserie und das Bühnenmusical sind jedoch schon in den Startlöchern und werden die beliebte Paddington-Welt auf neue und spannende Weise beleuchten





