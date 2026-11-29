Nach dem 8:1-Kantersieg gegen Schalke 04 nimmt der Aufsteiger eine Menge Rückenwind mit nach München - bleibt aber demütig.

Nach dem 8:1-Kantersieg gegen Schalke 04 nimmt der Aufsteiger eine Menge Rückenwind mit nach München - bleibt aber demütig. Wirklich positiv sind die Aussichten des SC Paderborn auf das Spiel beim FC Bayern am kommenden Freitag eigentlich nicht – alle acht bisherigen Pflichtspielduelle gingen an die Münchner.

Doch mit einem 8:1-Kantersieg gegen Schalke 04 im Rücken sieht sie Welt des Aufsteigers schon anders aus.

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„Das was wir in den letzten Wochen in der Offensive liegengelassen haben, haben wir heute in Perfektion gemacht“, sagte Stürmer Steffen Tigges, gab aber zu bedenken: „Wir brauchen nächste Woche genau das gleiche Gesicht – auch wenn die Bayern gerade geschwächt sind. “ Trainer Ralf Kettemann will sich beim deutschen Rekordmeister aber nicht verstecken. „Ohne Mut und ohne Selbstbewusstsein braucht man dort nicht hinfahren. Aber das werden wir tun.