Paderborn gegen Münster: Rückkehr von Kinsombi und der Kampf um die Spitzenplätze

Paderborn empfängt Preußen Münster im Heimspiel. Ein Sieg für SCP würde die Rückrunde punktemäßig erfolgreich starten. David Kinsombi kehrt als Gegner zum SC Paderborn zurück.

Paderborn's Heimspiel gegen Preußen Münster am Freitagabend verspricht Spannung. Ein Sieg für den SC Paderborn würde dem Team von Trainer Lukas Kwasniok neun Punkte einbringen, was die punktemäßige Erfolg auf dem Rückrundenstart mit dem Saisonauftakt vergleichbar machen würde. „Unser Auftrag ist klar: Wir wollen drei Punkte holen, um die tabellarische Gleichheit zur Hinrunde wiederherzustellen“, so der SCP-Coach auf der offiziellen Pressekonferenz.

Ein Erfolg würde auch die Position im Kampf um die Spitzenplätze verbessern.Die Partie ist besonders brisant für David Kinsombi. Der Mittelfeldspieler wurde in der Winterpause an Preußen Münster verliehen, kehrt aber nun überraschend schnell zum SCP zurück – zumindest als Gegner. Wie Kinsombi gegen seinen ehemaligen Stammverein auftritt, ist eine der spannendsten Fragen des Abends. Die Antwort erfahren Sie hier im Liveticker.Das Meisterschaftsspiel findet am Freitag, 14. Februar, in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Zum Zeitpunkt des Spiels werden Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet, voraussichtlich 0 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei fünf Prozent. Paderborn und Münster trafen bereits 28 Mal aufeinander, allerdings nur einmal in der 2. Bundesliga. Das Hinrundenspiel endete 3:3. Insgesamt ist die Bilanz ausgeglichen: Der SCP gewann elfmal, Preußen Münster achtmal, neun Duelle endeten unentschieden





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SC Paderborn Preußen Münster 2. Bundesliga David Kinsombi Spitzenplätze

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

2:1 in Paderborn: Fürther Zittersieg in PaderbornDurchatmen beim Kleeblatt! Durch einen wichtigen 2:1-Sieg beim SC Paderborn verschafften sich die Fürther etwas Luft im Abstiegskampf. So beträgt der..

Weiterlesen »

Doppelpack von Mees sichert Münster zweiten HeimsiegMünster - Lange Zeit halten die Fürther in Unterzahl durch, doch am Ende jubelt der Aufsteiger Münster.

Weiterlesen »

Hansa Rostock: Sonntag soll es gegen Viktoria Köln krachenHansa gegen Köln: Es wird auch das Duell der Edeljoker Kinsombi gegen Güler.

Weiterlesen »

Hansa Rostock: Edeljoker Kinsombi mit Schuh-Tick zum TorjägerSo reagiert man auf ein Negativerlebnis! Drittligist Hansa Rostock gewann auswärts mit 2:0 gegen die U23 von Borussia Dortmund

Weiterlesen »

'Schwierig': Kinsombi minimiert mit Rekord seine ChancenDer FC Hansa Rostock hat auf die Pleite gegen den SV Wehen Wiesbaden mit einem Sieg in Dortmund reagiert. Im Blickpunkt: Christian Kinsombi. Der stellt seinen Trainer vor ein Problem.

Weiterlesen »

Paderborn: Bündnis gegen Rechts ruft zum Protest gegen AfD-Neujahrsempfang aufIn Paderborn findet heute eine Kundgebung gegen den Neujahrsempfang der AfD statt. Das Bündnis gegen Rechts ruft mit weiteren Gruppen zum Protest auf. Der AfD-Stadtverband hält die Veranstaltung im Neuhäuser Schloss ab, während die Kundgebung auf dem Platz vor der Kirche St. Heinrich und Kunigunde stattfindet.

Weiterlesen »