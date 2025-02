Paderborn Innenstadt im Wandel: Abriss, Neueröffnungen und Umzüge

Die Paderborner Innenstadt erlebt eine Phase intensiver Veränderung. Neuansiedlungen, Geschäftsaufgaben und Umzüge prägen das Stadtbild. Ein sichtbares Zeichen dieser Veränderungen ist der Abriss des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes mitten in der Fußgängerzone.

Paderborn. Die Paderborner Innenstadt erlebt gerade eine Phase intensiver Veränderungen. Neuansiedlungen, Geschäftsaufgaben und Umzüge prägen das Stadtbild. Ein sichtbares Zeichen dieser Veränderungen ist der Abriss des ehemaligen Kaufhof -Gebäudes mitten in der Fußgängerzone. Nach dem Innenausbau wird nun auch die Fassade von einem Bagger zerkleinert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis April an.

Das Unternehmen Sahle Wohnen aus Greven plant nach dem Umbau an der Westernstraße eine Mischnutzung. Im Untergeschoss soll ein Lebensmittelmarkt entstehen, gefolgt von zwei weiteren Geschäftsflächen im Erdgeschoss und der ersten Etage. Darüber hinaus errichtet Sahle Wohnen vier Wohnblöcke mit je drei Etagen. Insgesamt entstehen auf 1.990 Quadratmetern 37 geförderte Seniorenwohnungen.In dieser dynamischen Innenstadtlandschaft eröffnen auch neue Geschäfte. Vor einigen Tagen hat der Friseursalon „Vedo & Hanan“ für Männer und Frauen seine Türen in der Marienstraße an der ehemaligen Boss-Wache geöffnet. Vedat Yadel und Hananyo Benjamin, die Inhaber des Salons, waren sofort begeistert von der Möglichkeit, diese Ladenfläche zu mieten. Sie sanierten die Räumlichkeiten komplett: Elektrik, Fliesen, Estrich und Decke wurden erneuert. Yadel und Benjamin kommen beide aus der Region und kennen sich schon seit langem. Sie haben die Friseur-Ausbildung gemeinsam absolviert. Yadel verfügt zudem über den für den Salon erforderlichen Meisterbrief. Bis Sommer wollen sie acht Mitarbeiter beschäftigen, darunter auch zwei Auszubildende, die mitten im Lehrjahr angefangen haben. Das Angebot des Salons umfasst das gesamte Programm an Schnitten, inklusive italienischer Rasur. Zu den Stammkunden gehören Spieler des SC Paderborn, wie Santiago Castaneda und Filip Bilbija. In Zukunft wird auch Sibora Benjamin, Hananyo Benjamins Frau und ebenfalls gelernte Friseurin, im Salon mitarbeiten - allerdings im Bereich Kosmetik. Direkt gegenüber des neuen Friseursalons wird für die Gastronomie Pans Kitchen ein Nachmieter gesucht. Zuletzt hing dort ein Zettel mit dem Hinweis, dass „aufgrund eines unerwarteten technischen Problems“ vorübergehend geschlossen sei. Mittlerweile steht Pans Kitchen bei Ebay-Kleinanzeigen - beworben als „Sehr attraktive Einzelhandels-/Gastronomiefläche in bester Innenstadtlage!“ An der Scheibe steht: „Mieten Sie Ihre Gastrofläche.“ Hinter der Systemgastronomie steht die Paderborner Tatar Holding. Diese betreibt deutschlandweit Restaurants unter den Marken KFC und Pans Kitchen. Trotz mehrfacher Anfrage war bei Tatar für weitere Informationen kein Ansprechpartner erreichbar. Mehrere Leerstände in Paderborns Innenstadt Eine Nachnutzung wird so wie für andere Leerstände in der Innenstadt - unter anderem Ex-Colloseum - auch für die Räumlichkeiten des ehemaligen Vaude-Stores in der Rosenstraße gesucht. Für die Fläche daneben, in der bis vor einigen Monaten der Laden „Vom-Fass“-Ladens war, scheint dagegen eine neue Nutzung gefunden. Zumindest ist die Fläche in Immobilienportalen nicht mehr zu finden. Ein Umzug steht dagegen für die Trauringschmiede mit Juwelier Uhrmeister an: Aus der Rosenstraße geht es an den Kamp in die Geschäftsräume neben der Gastronomie Mundus. Die Eröffnung in den neuen Räumlichkeiten soll am Samstag, 15. März, sein. „Das Erscheinungsbild am Kamp ist in jedem Fall schöner“, sagt Mitarbeiterin Ziro Hundertmark und blickt optimistisch auf den neuen Standort. Das Juweliergeschäft hat drei feste Mitarbeitende sowie Aushilfen. Wer an der Rosenstraße auf das Schmuckgeschäft folgt, ist noch unklar. Es gebe einige Interessenten, aber noch einige Einigung, sagte der Immobilienbesitzer Markus Eikel. Neue Gastrokette sucht Paderborner Partner Auf der Suche nach einem möglichen Franchisepartner für Paderborn ist im Internetportal Immoscout die Gastrokette „Ciao Bella“. Wie Marcel Dornad von der Macado Unternehmens- und Franchiseberatung - MCD GmbH auf Anfrage sagt, ist es jedoch nur eine Option. Ciao Bella hat bundesweit rund 50 Filialen. Auch abseits der Kernstadt tut sich etwas. So sucht in der Stadtheide der Betreiber der Eisperle im Heide-Center einen Nachfolger. Das Pendeln aus Herford, wo er seit vielen Jahren eine weitere Eisdiele hat, sei doch aufwendiger und insgesamt habe nicht alles so funktioniert wie gedacht, sagt Leutrim Gerguri. Am Umsatz liege es nicht. „Von den Kunden her ist es super und der Standort ist für ein Eiscafé top“, sagt Gerguri.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Paderborn Innenstadt Abriss Kaufhof Sahle Wohnen Friseursalon Pans Kitchen Trauringschmiede Umzug Neueröffnung Gastronomie Leerstand

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gütersloh: Abriss von Wohnhäusern nahe der Innenstadt – Millionen-Neubau geplantAn der Prinzenstraße in Gütersloh entsteht eine neue Immobilie für 3,5 Millionen Euro. Drei Investoren stecken dahinter – Hier gibt es erste Infos.

Weiterlesen »

2:1 in Paderborn: Fürther Zittersieg in PaderbornDurchatmen beim Kleeblatt! Durch einen wichtigen 2:1-Sieg beim SC Paderborn verschafften sich die Fürther etwas Luft im Abstiegskampf. So beträgt der..

Weiterlesen »

Fasching 2025 in Schwaben und Oberbayern: Umzüge, Veranstaltungen und TermineErleben Sie den Fasching in Schwaben und Oberbayern mit zahlreichen Umzügen, Veranstaltungen und Narrensprüngen. Finden Sie hier alle Termine, Orte und Zeiten für die Faschingsfeste in der Region.

Weiterlesen »

Umzüge von US-Unternehmen verstimmen AktionäreAuseinandersetzungen um Aktionärsrechte bescheren Delaware einen Abgang von Unternehmen. Durch ihre Umzüge suchen Tripadvisor, Tesla und Konsorten den Einfluss von Minderheitseignern einzuschränken.

Weiterlesen »

Karneval: Angst vor Anschlägen! Erste Umzüge abgesagtFrust bei den Narren im Allgäu, in Thüringen und am Niederrhein! Die Karnevalsumzüge in Kempten, Erfurt und einigen weiteren Städten finden nicht statt.

Weiterlesen »

Abriss-Gegner geben Tribüne im Jahn-Stadion aufJahn-Sportpark in Pankow: Die Abrissarbeiten am östlichen Tribünengebäude, das die Haupttribüne beherbergt, sind bereits deutlich fortgeschritten.

Weiterlesen »