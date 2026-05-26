Paderborn's Bundesliga-Rückkehr: Hannover's Bitter Frustration and Fans' Questions

The SC Paderborn's return to the Bundesliga after a three-year absence has sparked mixed emotions among fans and football enthusiasts. While Paderborn's fans celebrated their team's achievement, Hannover 96 fans expressed frustration and questioned whether their team could have also achieved the same feat.

Der SC Paderborn kehrt in die Bundesliga zurück. Nach dem 2:1 gegen Wolfsburg brachen alle Dämme. Die Fans stürmten den Platz, die Spieler spritzten ausgelassen mit Bier und starteten in eine endlose Partynacht.

Grenzenloser Jubel in Ostwestfalen, neuer Frust bei Hannover 96. Verantwortliche und Fans stellten sich nach dem Relegations-Wunder die Frage: Hätten die Roten das auch geschafft? Der Paderborner Aufstieg macht das 96-Versagen an den letzten drei Spieltagen (und besonders gegen Münster und Nürnberg) noch bitterer. Der SCP spielt nächste Saison gegen Bayern und Dortmund.

Hannover geht ins achte Zweitliga-Jahr und bekommt mit Wolfsburg einen weiteren großen Gegner im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr.

"Wir hätten jetzt auch feiern können", sagt René Vortmann (51). Der treue 96-Fan, den alle nur "Futzi" nennen, hat angesichts der Jubelbilder in Paderborn noch einmal das 3:3 gegen Nürnberg durchlebt. Nur ein Tor fehlte am 17. Mai, dann wäre Hannover in der Relegation gegen Wolfsburg gewesen.

"Leider waren wir zu doof, es ist echt schade", schimpft Vortmann und zeigt sich als fairer Verlierer: "Glückwunsch an Paderborn! " Es ist schon merkwürdig. Rund um den letzten Zweitliga-Spieltag hatten etliche Fans das Gefühl mit sich getragen, dass es "vielleicht besser" sei, Vierter zu werden, als in der Relegation von Wolfsburg und Dieter Hecking "verkloppt zu werden". Nach dem Paderborn-Wunder stellen sich nun viele die Frage: Hätte 96 das auch geschafft und würde jetzt Bundesligist sein?

Es mag auch ein bisschen Selbstschutz sein, wenn Vortmann betont: "Ich glaube nicht, dass wir das geschafft hätten". Mit Hannover 96, Braunschweig, Aufsteiger Osnabrück und nun Wolfsburg spielen zukünftig vier Teams aus Niedersachsen in der 2. Liga. Das ist gut für die Zuschauerzahlen.

Aber wie stehen die Chancen, 2027 aufzusteigen? Abgesehen von den aktuellen Problemen in Hannover (Führungs-Chaos, Personalstopp, Trainer angezählt, elf Spieler weg) dürfte es schwierig werden, ganz oben dabei zu sein. Denn mit Heidenheim, St. Pauli und vor allem Wolfsburg kommen drei Bundesliga-Absteiger runter, die sofort wieder hochwollen. Zwar soll der Wolfsburger Etat auf 50 Mio sinken – das ist allerdings immer noch viermal so viel wie der geplante 96-Haushalt (13 Mio)





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