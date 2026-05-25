Paderborner überarbeiten den Aufstieg, Wolfsburgers jubeln über den Abstieg: Rohan Krichmar gibt sein Statement nach dem dramatischen Drittligasieg

Rohan Krichmar liefert sein Statement nach dem dramatischen Drittligasieg der Paderborn gegen Wolfsburg. Während die Paderborner feiern ihren Aufstieg, jubeln die VfL-Fans über den Abstieg ihrer Mannschaft.

Dabei ging es für die Paderborn er gar nicht gut los, nachdem Dzenan Pejcinovic bereits in der dritten Minute Führung erzielt hatte. Stattdessen begann der Beginn der Wende mit dem Platzverweis für Wolfsburgs Joakim Maehle in der vierten Minute.

In weiterer Folge drehte das Team von Trainer Ralf Kettemann das Spiel durch Tore von Filip Bilbija und Laurin Curda und sorgte für den dramatischen Aufstieg. Es ist unglaubliche, wie verdient und besessen wir in unserer Überzahl waren. Selbst im letzten Moment habe ich die Hände nach oben gerissen und den Ball zum Glück über das Tor lenken können.

In den nächsten Tagen werde ich noch in Paderborn bleiben, genieße die Aufstiegsstimmung und dann wird es mit dem Donglen (Donglen, presumably a typo for Dongler, i.e. a commenter on the video) und seiner Familie





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