Paderbornerin gewinnt bei den TikTok Creator Awards
Wer ist der beste BookTok Creator bei TikTok? @endlessbookworld, sagt die Community - und machte eine Paderbornerin zur Siegerin.
Wer ist der beste BookTok Creator bei TikTok? @endlessbookworld, sagt die Community - und machte eine Paderbornerin zur Siegerin. Mallak Mdayhle ist aus Paderborn und BookTok- und Bookstagram-Creatorin.
Auf ihrem Account @endlessbookworld empfiehlt sie vor allem Fantasy- und Romantasy-Bücher und tauscht sich mit ihrer Community darüber aus - und das offenbar richtig gut. Ihr folgen fast 100.000 Menschen. In Berlin wurde sie bei den TikTok-Awards jetzt als BookTok Creator of the Year ausgezeichnet. BookTok ist eine Community auf TikTok, in der Nutzerinnen und Nutzer Bücher vorstellen, bewerten und weiterempfehlen.
Die TikTok-Community bestimmte die Gewinnerinnen und Gewinner. Sie konnten im November in der TikTok-App abstimmen. Die TikTok Creator Awards zeichnen jährlich beliebte Creatorinnen und Creator aus dem deutschsprachigen Raum aus. Weitere Preise gab es unter anderem in den Kategorien"Entertainment","Sports","Education","Automotive" und"Food" sowie für den"Creator of the Year".
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