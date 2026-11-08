PAGE und W&V suchen 50 Creative Leaders bis November 2026

PAGE und W&V nominieren erstmals gemeinsam die 50 einflussreichsten Kreativen im DACH-Raum. Nominierungen sind bis zum 30. November 2026 möglich. Die Auszeichnung erscheint Anfang 2027.

Die Medienhäuser PAGE und W&V rufen erstmals gemeinsam zur Nominierung der TOP 50 Creative Leaders auf. Gesucht werden Persönlichkeiten, die mit kreativer Arbeit Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft im DACH-Raum prägen. Die Einreichungen sind ab sofort bis zum 30. November 2026 möglich. Diese Initiative zielt darauf ab, strategisches Denken mit hohem kreativen Anspruch zu verbinden.

Nominierungsfristen und Auswahlkriterien

Dominanz durch gute Ideen ist in gesättigten Märkten entscheidend. Kreativität fungiert als Hebel für Markenstärke und Geschäftserfolg, anstatt nur Selbstzweck zu sein. PAGE und W&V zeichnen jährlich 50 Personen aus, die Verantwortung übernehmen und neue Maßstäbe setzen. Die finale Auswahl wird Anfang 2027 online sowie in der Ausgabe PAGE 01.2027 veröffentlicht. Bekanntheit, Position oder Unternehmensgröße sind dabei irrelevant. Auch unbekannte Akteure, die dennoch Maßstäbe setzen, sind gesucht.

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Jury und rechtliche Voraussetzungen

Die Jury setzt sich aus Redaktionsmitgliedern beider Medien zusammen. Conrad Breyer und Stefan Lara Torres vertreten die Redaktionen in diesem Gremium. Hinzu kommen bis Ende November 2026 vier externe Experten, deren Namen noch bekannt gegeben werden. Voraussetzungen für eine Nominierung sind Wohnsitz im DACH-Raum und Verantwortung für eine kreative Richtung. Eigen- und Fremdnominierungen sind gleichermaßen zulässig. Die Nominierung ist bis zum genannten Stichtag über die offiziellen Kanäle möglich.

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Abgrenzung zu Rankings und Listen

Die TOP 50 sind eine redaktionelle Auszeichnung und keine Rangliste. Im Gegensatz zum W&V-Kreativranking, bei dem die Serviceplan Group an der Spitze steht, geht es hier um Auszeichnung ohne Wertung. Das Ranking listet Scholz & Friends und HeimatTBWA als weitere Top-Platzierte auf. Die Creative Leaders-Auszeichnung sucht explizit nach Personen, die über ihr Arbeitsfeld hinaus wirken. Sie dokumentiert keine kommerziellen Verkaufszahlen oder Marktpositionen, sondern fachlichen Einfluss.

Branche und weitere Medieninhalte

Parallel zur Nominierung berichten PAGE und W&V über aktuelle Marktentwicklungen. Samsung bringt eine limitierte Galaxy Buds4 Pro Edition mit Nina Chuba heraus. Telekom nutzt KI in der Weihnachtskampagne Take Time to Connect. Sonax modernisiert seinen Markenauftritt für jüngere Zielgruppen. Inhabergeführte Agenturen kämpfen mit stagnierenden Umsätzen und hohen Transformationkosten. Das W&V Top 100 Ranking bleibt für weitere Nominierungen offen. Die Inhalte bieten Einblicke in Trends und Prognosen der Branche.