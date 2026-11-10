Paige Bueckers und Azzi Fudd bestätigen Trennung im Podcast

Paige Bueckers und Azzi Fudd machen ihre Trennung im Podcast öffentlich. Seit über einem Jahr sind die Dallas-Wings-Spielerinnen kein Paar mehr.

Paige Bueckers und Azzi Fudd, Teamkolleginnen bei den Dallas Wings in der WNBA, haben ihre Trennung öffentlich gemacht. In ihrem eigenen Podcast erklärten die beiden Basketballerinnen gemeinsam, dass sie seit über einem Jahr kein Paar mehr sind. Die Beziehung hatte sich über längere Zeit auf dem Court und im Privatleben gezeigt.

Die Offenlegung kam überraschend, weil beide Frauen monatelang geschwiegen hatten. In dieser Zeit blieb für die Öffentlichkeit der Eindruck bestehen, dass die Beziehung noch andauert. Im Podcast stellten Bueckers und Fudd nun klar, dass dieser Eindruck nicht mehr stimmt.

Also read Philipp Stehler lässt die Tür für weiteren Nachwuchs offen

Trennung im Podcast offengelegt

Paige Bueckers und Azzi Fudd haben im eigenen Podcast bestätigt, dass sie seit über einem Jahr getrennt sind. Fudd formulierte es direkt, indem sie sagte, dass sie und Bueckers etwas mit allen teilen wollten und dass sie nicht mehr zusammen seien.

Die Aussage markiert einen klaren Schnitt in einer Verbindung, die zuvor auch im Umfeld der Wings sichtbar war. Die beiden Spielerinnen teilten nicht nur das Team, sondern auch einen großen Teil ihres persönlichen Lebens, bis sie diese Entwicklung nun selbst öffentlich machten.

Advertisement

Bueckers weist Gerüchte um Fudds Draft zurück

Paige Bueckers hat die Spekulationen um Azzi Fudds Draft bei den Dallas Wings klar zurückgewiesen. Über Monate hatte sich das Gerücht gehalten, Fudd sei nur wegen der Beziehung zu Bueckers von den Wings gedraftet worden.

Bueckers stellte dazu fest, dass die beiden bereits vor dem Draft nicht mehr zusammen waren. Fudd sei nicht wegen der Beziehung gedraftet worden, sondern weil sie es verdient habe. Bueckers beschrieb Fudd als unglaublichen Menschen und außergewöhnliche Basketballerin und betonte, dass die beiden weiterhin befreundet sind.

Die Wortmeldung richtet sich gegen eine Erzählung, die in WNBA-Kreisen zuletzt weit verbreitet war. Nach Darstellung von Bueckers sollten diese Narrative nun keine Grundlage mehr haben.

Saisonbilanz der Dallas Wings im Überblick

Die Dallas Wings beendeten die Saison mit einer Bilanz von 27:17, scheiterten danach jedoch in der ersten Play-off-Runde an den späteren Meistern, den Golden State Valkyries. Sportlich zählten Bueckers und Fudd damit zu den tragenden Figuren eines Teams, das in der Regular Season überzeugte.

Advertisement

Paige Bueckers erzielte im Schnitt 20,9 Punkte pro Spiel. Azzi Fudd kam auf durchschnittlich 13,1 Punkte. Die Zahlen unterstreichen, welche Rolle beide im Angriff der Wings spielten, während ihre persönliche Trennung nun unabhängig davon öffentlich diskutiert wird.