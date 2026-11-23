Golf-Influencerin Paige Spiranac verzichtet 2027 auf ihren Kalender, kehrt aber 2028 zurück. Fans reagieren enttäuscht auf die Pause bei ihrem populären Projekt.

Die Golfszene und die Fangemeinde von Paige Spiranac stehen vor einer überraschenden Veränderung. Die 33-jährige Golf-Influencerin gab am Montag, den 23. November 2026, bekannt, dass sie im Jahr 2027 keinen neuen Kalender veröffentlichen wird. Diese Ankündigung markiert das Ende einer vierjährigen Tradition, die zahlreiche Anhänger fest in ihrem Jahresrhythmus verankert hatte. Spiranac teilte die Information über ihre offiziellen Social-Media-Kanäle mit und sorgte damit für viel Diskussion in der Community.

Pausenentscheidung und künftige Pläne

Trotz der enttäuschenden Nachricht für das kommende Jahr bleibt die Tür für die Zukunft offen. Paige Spiranac versicherte ihren Followern ausdrücklich, dass sie im Jahr 2028 mit diesem Projekt zurückkehren werde. Sie betonte in ihrer Mitteilung, dass es ihr in den vergangenen vier Jahren unglaublichen Spaß gemacht habe, die Kalender zu gestalten. Die Entscheidung für das Jahr 2027 stellt somit lediglich eine Unterbrechung dar, nicht jedoch das endgültige Ende dieser populären Serie. Die Fans können sich auf die Fortsetzung dieser Reihe in zwei Jahren freuen, während das jetzige Jahr ohne die gewohnte Veröffentlichung auskommen muss.

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Reaktionen der Community und Fans

Die Reaktion auf die Ankündigung der Golf-Influencerin fiel bei ihren Anhängern erwartungsgemäß enttäuscht aus. Zahlreiche Nutzer drückten in den sozialen Netzwerken ihren Unmut und ihre Traurigkeit über den Ausfall des Kalenders aus. Ein kommentierender Benutzer schrieb, dass eine einjährige Pause die Wiederkunft nur noch schätzenswerter mache. Ein anderer Nuter bezeichnete die Situation als wirklich schlechten Start ins Jahr 2027. Die emotionale Bindung der Fans an das jährliche Event zeigt sich auch in kurzen, drastischen Reaktionen wie dem Ausruf Nein mit mehreren Ausrufezeichen. Diese direkte Feedbackschleife verdeutlicht die hohe Bedeutung, die das Projekt für die Basis ihrer Online-Präsenz hat.

Sportliche Aktivitäten und Wettkampfergebnisse

Parallel zu ihrer Karriere als Content Creatorin bleibt Paige Spiranac auch sportlich hochaktiv. In jüngster Zeit nahm die 33-Jährige an zwei Ausgaben des Internet Invitational teil. Bei ihrem ersten Auftritt in diesem prestigeträchtigen Event erreichte sie das Finale, unterlag dort jedoch in der entscheidenden Runde. Bei der zweiten Austragung des Turniers gelang ihr diesmal nicht der Einzug in die Endspielphase. Diese sportlichen Auftritte demonstrieren, dass sie ihr Talent auf dem Platz nicht vernachlässigt, auch wenn der kommerzielle Kalenderausfall im Fokus der öffentlichen Debatte stand. Ihre Performance bei diesen Turnieren unterstreicht ihre anhaltende Relevanz im professionellen Golfsport.

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Hintergrund der Karriere und kommerzieller Erfolg

Paige Spiranac hat sich seit dem Ende ihrer kurzen Phase als Profi-Golferin im Dezember 2016 eine massive Fan-Base aufgebaut. Der Übergang vom reinen Athletentum zur Influencerin und Model karriere erwies sich als äußerst erfolgreich. Sie verdient ihren Lebensunterhalt maßgeblich als Golf-Influencerin und Model, wobei Kooperationen mit namhaften Marken wie Sports Illustrated zu ihren bekanntesten Projekten zählen. Ihre Marktreichweite und ihr Einfluss in der Szene haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich vergrößert. Dieser starke persönliche Brand ermöglicht es ihr, auch bei Aussetzungen einzelner Produkte wie dem Kalender, ihre Präsenz aufrechtzuerhalten.

Historische Auszeichnungen und Medienpräsenz

Die internationale Anerkennung ihrer Popularität zeigt sich in mehreren prestigeträchtigen Auszeichnungen. Im Jahr 2022 wurde Paige Spiranac als erste Sportlerin überhaupt vom Männermagazin Maxim zur Sexiest Woman Alive gekürt. Diese Ehrung unterstreicht ihre globale Strahlkraft über den Golfsport hinaus. Die Kombination aus sportlicher Expertise und modellhaften Auftritten hat ihr ein einzigartiges Profil in der Medienlandschaft verschafft. Die Ankündigung der Kalenderpause ist somit vor dem Hintergrund dieses breiten medialen Fußabdrucks zu betrachten. Es handelt sich um eine strategische Entscheidung einer etablierten Persönlichkeit, die ihre langfristige Planung vor der öffentlichen Aufmerksamkeit schützt.