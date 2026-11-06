Paint Sicherheitslücke: Microsoft-Patch für Windows-Updates notwendig

Eine Sicherheitslücke in Microsoft Paint birgt Risiken für Windows-Nutzer. Erfahren Sie, wie Sie die Version prüfen und das notwendige Update vom Microsoft Store installieren.

Das vorinstallierte Zeichenprogramm Paint auf Windows-PCs stellt aktuell ein unerwartetes Sicherheitsrisiko dar. Angreifer könnten diese Schwachstelle nutzen, um Schadsoftware auf die Computer der Nutzer zu schleusen, weshalb Microsoft bereits einen entsprechenden Patch bereitgestellt hat.

Doch das Update erreicht nicht alle Anwender automatisch, was Nutzer dazu auffordert, die Version von Microsoft Paint manuell zu überprüfen. Die Lücke lässt sich durch einen einfachen Check der Installationsdaten schließen, bevor potenzielle Sicherheitslücken ausgenutzt werden können.

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Wichtige Versionsnummer prüfen

Die entscheidende Versionsnummer für die sichere Installation muss größer oder gleich 11.2609.401.0 lauten, da niedrigere Versionen wie 11 noch anfällig für Angriffe sind.

Um den aktuellen Status zu ermitteln, öffnen Sie die Paint-Anwendung auf Ihrem Windows-Gerät und navigieren Sie zum Zahnrad-Symbol oben rechts im Fenster.

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Klicken Sie dort auf den Menüpunkt Informationen zu Paint oder Über Paint, um die detaillierten Daten der aktuellen Installation einzusehen.

Vergleichen Sie die angezeigte Versionsnummer mit der geforderten Mindestversion, um festzustellen, ob Ihr System bereits geschützt ist oder Nachholbedarf besteht.

Aktualisierung über Microsoft Store

Falls die installierte Version unter der Sicherheitsstandards liegt, muss das Update separat über den Microsoft Store heruntergeladen und installiert werden.

Suchen Sie im Microsoft Store nach dem Bereich Downloads, um nach verfügbaren Updates zu suchen und die neuere Paint-Version direkt zu installieren.

Sollte aktuell kein Update verfügbar sein, warten Sie einige Tage und prüfen Sie den Store erneut, da Microsoft die Verteilung des Patches fortlaufend vornimmt.

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Laden Sie niemals Updates von Drittanbietern herunter, da diese Quelle unsicher ist und das Risiko von Malware auf Ihrem System erhöhen würde.

Geringes Angriffsrisiko

Trotz der vorhandenen Lücke besteht keine Panik, da Microsoft angibt, dass die Schwachstelle nur schwer ausnutzbar ist.

Bisher liegen keine Hinweise vor, dass Kriminelle die Sicherheitslücke aktiv für Angriffe auf Endanwender nutzen.

Dennoch bleibt die Installation der sicheren Paint-Version die einzige Garantie für den Schutz Ihres PCs vor potenziellen Bedrohungen.