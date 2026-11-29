Vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz in Saudi-Arabien hat Pakistan offiziell die Verlegung eines Kontingents von Soldaten in das Königreich bekannt gegeben.

Vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz in Saudi-Arabien hat Pakistan offiziell die Verlegung eines Kontingents von Soldaten in das Königreich bekannt gegeben. Vor dem Hintergrund zunehmender Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz in Saudi-Arabien hat Pakistan offiziell die Verlegung eines Kontingents von Soldaten in das Königreich bekannt gegeben.

Die pakistanische Armee veröffentlichte am Sonntag Aufnahmen einer Abschiedszeremonie in Rawalpindi, an der unter anderem Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif und der saudiarabische Botschafter teilnahmen. Die Soldaten würden "ihre zugewiesenen Aufgaben innerhalb des saudischen Staatsgebiets im Rahmen eingegangener Verpflichtungen im Zusammenhang mit der vereinbarten Verteidigungskooperation erfüllen", teilte das pakistanische Militär mit.

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"Diese Entsendung wird dazu beitragen, die Verteidigungsfähigkeiten des Königreichs angesichts neu auftretender Sicherheitsbedenken weiter zu stärken. " Die mehrheitlich sunnitischen Staaten Saudi-Arabien, Türkei und Pakistan hatten im August ein Verteidigungsbündnis unter dem Namen "Gemeinsames Verteidigungsabkommen von Mekka" geschlossen. Im Falle eines Angriffs auf eines der drei Mitglieder sind die übrigen danach verpflichtet, es zu verteidigen. Zuletzt hatten sich Vertreter des Bündnisses am Freitag in Islamabad getroffen - nun gab die Armee die Verlegung eines Truppenkontingents bekannt.