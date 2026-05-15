Pakistan holt iranische Seeleute in Konflikt mit USA heim

Pakistan hat im Konflikt mit den USA die Rückführung von iranischen Seeleuten bekanntgegeben und jetzt die Rote Hilfe geleistet, indem es iranische und pakistanische Seeleute an Bord von Schiffen und auf hoher See von den Vereinigten Staaten festgenommen hat.

Inmitten festgefahrener Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten holt Pakistan eigene und iranische Seeleute heim. Die 20 Iraner und elf Pakistaner seien 'an Bord von Schiffen gewesen, die auf hoher See von den Vereinigten Staaten festgesetzt wurden', schrieb der pakistanische Außenminister Ishaq Dar auf Pakistan Today.

Sie seien wohlauf und an Bord eines Flugzeugs nach Islamabad. Die iranischen Seeleute würden dann von Pakistan in den Iran überstellt. Pakistan hat die Seeleute demnach in Vermittlung mit Singapur zurückgeholt. Bereits Anfang Mai hatte Pakistan die Rückführung von iranischen Seeleuten bekanntgegeben.

Seit fünf Wochen gilt im Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine fragile Waffenruhe, Verhandlungen sind jedoch ins Stocken gekommen. Pakistan vermittelt zwischen den Kriegsparteien





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vereinigte Staaten Iran Pakistan Seeleute Konflikt Vermittlung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hessen: Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern: Helfen Verbote?Man könne sich oft nicht mehr in Ruhe bewegen, sagt der Fußgängerverband über die Situation in Frankfurter Parks. Wie sehen Radfahrer das? Und wie könnte eine Lösung aussehen?

Read more »

Platzmangel in der Stadt: Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern: Helfen Verbote?Frankfurt/Main (lhe) - Radfahrer auf dem Bürgersteig, Radfahrer in der Fußgängerzone, Radfahrer im Park: Es wird mehr geradelt als früher - auch an

Read more »

Warnung vor 'Konflikt' beim Thema TaiwanDer chinesische Staatschef Xi Jinping hat die USA mit Blick auf Taiwan vor einem möglichen 'Konflikt' gewarnt. 'Die Taiwan-Frage ist das wichtigste Thema in

Read more »

Trump in Peking: Xi warnt Trump vor „Konflikt“ wegen TaiwanGleich zu Beginn der zweitägigen Verhandlungen mit dem US‑Präsidenten macht Chinas Staatsführer klar, welches Thema für ihn am wichtigsten ist.

Read more »