Pakistan plant eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran an und onthält seine Friedensbemühungen mit größter Ernsthaftigkeit. US-Präsident Donald Trump verkündet, dass die Schlachtstraße von Hormus bald frei werde, aber dies noch nicht abgeschlossen ist. Die iranische Nachrichtenagentur Fars bestreiten Trumps Aussage und argumentieren, dass die Straße von Hormus auch nach einem Paktı mit den USA unter iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben werde. Trump hat bekanntgegeben, mit Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Pakistan, der Türkei, Ägypten, Jordanien und Bahrain gesprochen. Er betont, dass ein Großteil des Abkommens bereits abgeschlossen sei und sperrtipps über die letzten Einzelheiten bekanntgegeben werden. In der Konsequenz des Abkommens würde auch die Schlachtstraße von Hormus wieder geöffnet.

Das Vermittlerland Pakistan meldet, dass es eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran plant und dass die Friedensbemühungen des Landes mit größter Ernsthaftigkeit fortgesetzt werden.

US-Präsident Donald Trump hat zuvor verkündet, dass die Schlachtstraße von Hormus bald frei werde, was jedoch noch nicht abgeschlossen ist. Die iranische Nachrichtenagentur Fars bestreiten Trumps Aussage und argumentieren, dass die Straße von Hormus auch nach einem Paktu mit den USA unter iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben wird. Trump hat bekanntgegeben, mit Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Pakistan, der Türkei, Ägypten, Jordanien und Bahrain gesprochen.

Er betont, dass ein Großteil des Abkommens bereits abgeschlossen sei und sperrtipps über die letzten Einzelheiten bekanntgegeben werden. In der Konsequenz des Abkommens würde auch die Schlachtstraße von Hormus wieder geöffnet. Die iranische Nationalmannschaft hingegen wird die Fußball-Weltmeisterschaft nicht in den USA, wie ursprünglich geplant, spielen, sondern in Mexiko. Das WM-Lager der Nationalmannschaft wird von Tucson im US-Bundesstaat Arizona nach Tijuana verlegt, von der mexikanischen Hauptstadt entfernt. explizit.

Als offizieller Grund wurde die Entfernung nach Los Angeles erwähnt, wo der Iran seine ersten zwei Gruppenpartien gegen Neuseeland und Belgien austrägt





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