Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif announced that the United States and Iran have reached a final agreement on a peace deal, and the text of the agreement has been finalized. He also accused opponents of spreading disinformation to sabotage the peace process.

Laut Pakistan -Premier Shehbaz Sharif haben sich die USA und der Iran auf die Endfassung einer Friedensvereinbarung geeinigt. Pakistan s Ministerpräsident erklärte am Freitag, der Text eines Abkommens sei fertig ausgehandelt.

Man könne bestätigen, dass ein "endgültiger, vereinbarter Text" erreicht worden sei, schrieb Sharif auf der Plattform X. Gleichzeitig warf er Gegnern einer Einigung vor, gezielt Desinformationen zu verbreiten, um den Prozess zu sabotieren.

"Angesichts der anhaltenden intensiven Vermittlungsbemühungen Pakistans sind wir uns der unablässigen Desinformationskampagne voll bewusst, die von jenen geführt wird, die den Friedensvertrag sabotieren wollen", schrieb Sharif. Weiter erklärte der Regierungschef: "Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, einvernehmlich abgestimmter Text des Friedensabkommens vorliegt.

" Pakistan arbeite nun "eng mit beiden Seiten zusammen", um die nächsten Schritte festzulegen. Besonders bemerkenswert ist Sharifs Schlussfolgerung: "Der Frieden war noch nie so nah wie jetzt.





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