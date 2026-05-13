Palacios Nomination for Argentina World Cup Squad

Palacios, who has represented Leverkusen in the Bundesliga, has been selected for his national team by Lionel Scaloni for the 2022 World Cup in Qatar. Palacios and his Leverkusen teammate Fernandez could meet in a group match against Algeria, Jordan and Austria. The 26 player final squad is to be announced on 30th May.

Exequiel Palacios (27) wurde 2022 mit Argentinien Weltmeister . Der Leverkusen er Mittelfeldabräumer war der einzige Spieler aus der Bundesliga beim Triumph in Katar . Es ist sein großer Traum, bei der Titelverteidigung im Sommer 2026 dabei sein zu können.

Diesem Ziel ist Palacios zumindest einen Schritt nähergekommen. Er wurde von Nationaltrainer Lionel Scaloni (47) für den vorläufigen Kader der Argentinier nominiert. Auf dieser Liste stehen insgesamt 55 (! ) Spieler.

Darunter ist mit Ezequiel „Equi“ Fernández (23) noch ein weiterer Profi aus Leverkusen. Das Team um Lionel Messi (38/Inter Miami) bekommt es in der WM-Gruppe J mit Algerien, Jordanien und Österreich zu tun. Somit könnte es im Auftaktspiel der Südamerikaner am 17. Juni (3 Uhr) in Kansas City zu einem Leverkusener Aufeinandertreffen zwischen Palacios/Fernández und dem Algerier Ibrahim Maza (20) kommen





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