Palantir Aktie: Kann der Höhenflug weitergehen?

Die Palantir Aktie hat in diesem Jahr bereits gewaltige 600 Prozent zugelegt. Viele sehen das Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere dank der Künstlichen Intelligenz Plattform (AIP). Doch bleibt der Kurs so hoch bewertet oder ist ein Rückgang möglich?

Palantir Technologies' Aktienkurs hat seit Anfang 2024 gewaltige 600 Prozent zugelegt, was zu Spekulationen über zukünftige Kursentwicklungen führt. Trotz des enormen Anstiegs sehen manche Experten noch enormes Potenzial in der Aktie. Palantir, ein Spezialist für KI-Datenanalyse, hat in den letzten Jahren beeindruckende Erfolge erzielt. Die Künstliche Intelligenz Plattform ( AIP ), eingeführt 2023, wird als Schlüsselfaktor für das zukunftsweisende Wachstum angesehen.

Viele Analysten waren skeptisch gegenüber der hohen Bewertung der Aktie mit einem KGV von über 200. Doch Palantir übertraf die Erwartungen in den jüngsten Quartalszahlen. Die Kundenzahl stieg um 43 Prozent, und sowohl der kommerzielle als auch der staatliche Umsatz wuchsen deutlich. Die AIP-Plattform wird von Experten als Grundstein für zukünftiges Wachstum angesehen. Sie soll Unternehmen helfen, ihre Daten effizienter zu analysieren und zu organisieren, was zu einer Verbesserung der Entscheidungsfindung führen soll. Einige Analysten haben ihre Kursziele nach den positiven Quartalszahlen erhöht, doch die Mehrheit bleibt zurückhaltend, da sie ein begrenztes Aufwärtspotenzial sehen. Ein bekannter Investor, der unter dem Pseudonym 'Deep Seek Value' auf dem Finanzportal 'Seeking Alpha' schreibt, ist optimistisch. Er sieht Palantir als eine der stärksten Erfolgsgeschichten am US-Aktienmarkt und erwartet, dass die AIP-Plattform immer mehr Unternehmenskunden gewinnen wird. Dieser Investor glaubt, dass die AIP-Plattform die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend verändern wird, insbesondere bei Bürojobs, die stark von Entscheidungsfindungen abhängen. Der Investor räumt ein, dass ein kurzfristiger Rückschlag nach der jüngsten Kursrallye möglich ist, sieht dies aber als Kaufgelegenheit. Er empfiehlt langfristige Investitionen und glaubt, dass Palantir in den nächsten 24 Monaten trotz kurzfristiger Schwankungen ein starkes Wachstumspotenzial bietet. Der Investor erwartet, dass der kommerzielle Kundenstamm des Unternehmens stark wachsen wird und der Umsatz aus dem US-Handel 2025 voraussichtlich 1,08 Milliarden US-Dollar übersteigen wird. Die AIP-Plattform wird laut dem Experten zur wichtigsten Einnahmequelle, da sie programmierbare KI-Agenten bereitstellt, die den Geschäftsbetrieb grundlegend verändern könnten. Obwohl das Unternehmen betont, dass diese KI-Agenten zur Unterstützung von Menschen und nicht zu deren Ersatz entwickelt werden, hält der Experte dies für eine PR-Strategie. Er glaubt, dass ein Unternehmen in den USA, das wirtschaftliche Vorteile darin sieht, menschliche Arbeitskräfte durch KI zu ersetzen, dies tun wird – ungeachtet ethischer Bedenken.





