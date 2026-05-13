Palantir-Chef Alex Karp warnt vor technologischem Rückstand der Bundeswehr

Der CEO von Palantir kritisiert die deutsche Skepsis gegenüber seiner Datensoftware und fordert Europa auf, praxiserprobte Technologien aus der Ukraine zu nutzen.

Der US-amerikanische Datenanalyse-Konzern Palantir hat sich in den letzten Jahren zum technologischen Rückgrat einiger der leistungsfähigsten Streitkräfte der Welt entwickelt. Alex Karp , der 58-jährige Kopf des Unternehmens, liefert bereits jetzt entscheidende Softwarelösungen an die Vereinigten Staaten, Israel und insbesondere an die Ukraine .

Trotz dieses Erfolges stößt die Integration dieser Hightech-Produkte in die Strukturen der deutschen Bundeswehr auf erheblichen Widerstand. In einem aktuellen Gespräch äußert sich Karp verwundert über diese ablehnende Haltung der deutschen Militärführung und hinterfragt, ob die deutsche Skepsis angesichts der aktuellen globalen Bedrohungslage überhaupt noch gerechtfertigt ist. Er stellt die essenzielle Frage, ob eine moderne Aufrüstung Deutschlands überhaupt ohne den Einsatz solcher fortschrittlichen Analysewerkzeuge gelingen kann.

Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow in Kiew lobte Karp die dort geschaffenen Verteidigungssysteme als einige der wichtigsten der Welt. Während viele Beobachter den Verlauf des Konflikts pessimistisch beurteilen, berichtet Karp von einer tiefen Zuversicht innerhalb der ukrainischen Führung. Die Zusammenarbeit zwischen Palantir und der Ukraine soll weiter vertieft werden, wobei Karp die Funktion seiner Software als eine Art Betriebssystem für den Krieg beschreibt.

In dieser Analogie steuert die ukrainische Armee das Schlachtfeld ähnlich effizient, wie ein modernes Technologieunternehmen seine Kundenbasis verwaltet. Dabei geht es um präzise Daten: Wie viele gegnerische Soldaten fallen pro Quadratkilometer, welche Einsatzmittel waren erfolgreich und wo traten systemische Fehler auf? Diese Analyse erfolgt bis hinunter auf die Ebene einzelner kleiner Einheiten, was eine taktische Überlegenheit ermöglicht, die früher undenkbar war.

Karp plädiert vehement dafür, dass andere europäische Nationen von diesem Wissen profitieren sollten, indem sie Technologien erwerben, die in der Ukraine bereits unter extremen Bedingungen bewährt wurden. Er warnt davor, sich auf theoretische Konzepte oder Lösungen zu verlassen, die lediglich in PowerPoint-Präsentationen überzeugend wirken, anstatt auf Produkte zu setzen, die eine große Militärmacht im Alleingang aufhalten konnten. Für ihn ist das Schlachtfeld der ehrlichste und unerbittlichste Ort, um die Funktionalität einer Software zu prüfen.

In Bezug auf die oft geäußerte Sorge um die digitale Souveränität stellt Karp klar, dass Palantir keinen Zugriff auf die sensiblen ukrainischen Daten hat. Der Großteil des Codes für kritische Bereiche wie die Luftverteidigung oder die Zielerfassung werde von den Ukrainern selbst geschrieben und kontrolliert. Somit gebe es aus seiner Sicht kein Souveränitätsproblem, da die volle Kontrolle über die strategischen Abläufe bei der ukrainischen Armee verbleibe. Besonders kritisch betrachtet Karp die deutsche Haltung.

Obwohl er selbst in Deutschland studiert hat und die Sprache fließend beherrscht, versteht er die tief sitzende Ablehnung nicht. Er verweist darauf, dass seine Software auf jedem relevanten modernen Schlachtfeld im Einsatz ist. Dass auch sein Mitgründer Peter Thiel deutsche Wurzeln hat, macht die Situation für ihn noch unverständlicher. Karp vergleicht Deutschland mit Frankreich und vermutet, dass die Franzosen ihn vermutlich dazu gezwungen hätten, einen französischen Pass anzunehmen und seinen Namen anzupassen, nur um die Kooperation zu ermöglichen.

Die Debatten in Deutschland über seine Software klingen für ihn beinahe so, als würde man über Hexerei diskutieren, was eine sachliche Auseinandersetzung mit der technischen Notwendigkeit verhindere. Abschließend äußert der US-Unternehmer große Sorgen über die Art und Weise, wie Rüstungsinvestitionen in Europa verteilt werden. Er befürchtet, dass enorme Summen an Akteure fließen, die zwar politisch gut vernetzt sind, aber technisch unterlegene oder gar nicht funktionierende Lösungen anbieten.

Solche verfestigten Interessen könnten dazu führen, dass Europa in eine Abhängigkeit von ineffizienten Systemen gerät, die nur schwer wieder auszutauschen sind. Ein entscheidender Vorteil der Ukraine sei in seinen Augen gerade gewesen, dass das Land zu Beginn kaum über bestehende Strukturen verfügte und daher mutig und schnell auf modernste, funktionierende Technologien setzen konnte, ohne durch alte politische Verflechtungen gebremst zu werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Palantir Alex Karp Bundeswehr Ukraine Rüstungstechnologie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tech-Star bleibt bullish: Warum die Palantir-Rally jetzt startetPalantir zählt zu den Top-Gewinnern des KI-Trends und dennoch fällt die Aktie. Wieso wird sie trotzdem als "goldene Gans" bezeichnet?

Read more »

Palantir Aktie aktuell: KI-Boom, starke ZahlenAktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Palantir Aktie.

Read more »

Trumps China-Reise: Elon Musk, Apple-Chef Tim Cook und BlackRock-Chef Larry Fink fliegen mitIn Peking geht es um Milliardenaufträge, seltene Erden und den Iran-Krieg. Trump reist dafür mit einer ungewöhnlich hochrangigen Delegation aus Konzernchefs und Investoren an.

Read more »

Marktführer gegen Wackelkandidat: Warum die NASDAQ-Aktie Palantir BigBear.ai nach den Q1-Zahlen abhängtZwischen KI-Fantasie und echtem Wachstum verläuft an der Börse oft nur ein schmaler Grat. Bei Palantir und BigBear.ai zeigt sich nach den Quartalszahlen, wer diesen besser meistert.

Read more »