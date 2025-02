Palantir: Die KI-Aktie, die den Markt aufmischt

Palantir ist eine KI-Aktie, die seit über zwei Jahren kontinuierlich steigt, trotz ihrer hohen Bewertung. Die jüngsten Zahlen haben die Aktie erneut beflügelt und die Analysten*innen haben ihre Kursziele nach oben revidiert. Wikifolio-Trader*innen sind von Palantirs Wachstumspotenzial begeistert und halten die hohe Bewertung für gerechtfertigt.

Die Palantir -Aktie gilt schon lange als völlig überteuert. Trotzdem steigt der Kurs des amerikanischen KI-Unternehmens seit über zwei Jahren kontinuierlich. Die jüngsten Zahlen haben der Aktie sogar noch mal einen richtigen Schub verliehen. Der aktuelle Kurs liegt aktuell bei über 200, das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 40. Der Enterprise Value (Unternehmenswert inklusive Nettofinanzverschuldung) entspricht dem 160-fachen EBIT und dem 65-fachen Umsatz.

Alles Größenordnungen, bei denen man durchaus von einer Blase sprechen könnte. Auf der anderen Seite beeindruckt das Unternehmen durch ein starkes Wachstum. So sind die Umsätze im Schlussquartal 2024 mal eben um 36 Prozent auf 827,5 Millionen US-Dollar gestiegen, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 0,08 Dollar auf 0,14 Dollar. Damit wurden die Analystenschätzungen ebenso deutlich übertroffen wie mit den Prognosen zum laufenden Quartal und für das Gesamtjahr 2025. Da soll der Umsatz um weitere 31 Prozent zulegen.Die Analysten haben die Möglichkeiten des Unternehmens in den vergangenen Monaten scheinbar völlig unterschätzt. Nur so lässt sich erklären, warum das Konsenskursziel Anfang 2024 lediglich bei rund 16 Dollar und selbst zu Beginn dieses Jahres „nur“ bei 44 Dollar lag. Mittlerweile trauen die Banken der Aktie einen fairen Wert von gut 88 Dollar zu. Selbst das liegt aber noch deutlich unter dem aktuellen Kurs von rund 117 Dollar. Die Kurszielrange reicht von 40 Dollar bis hin zu 125 Dollar.wikifolio-Trader Maximilian Rahn hingegen zeigt sich von dem Zahlenwerk sehr angetan und hält die hohe Bewertung „bei diesem Wachstum und der Marktstellung für gerechtfertigt“. Für ihn ist Palantir „das bessere Microsoft – nur mit Software, die wirklich funktioniert“. Palantir hat nach seinen Berechnungen „schon jetzt höhere Free-Cashflow-Margen als Microsoft und wächst sogar schneller“. Und dabei stehe Palantir noch ganz am Anfang seiner Reise und sei noch gar nicht komplett auf Profitabilität optimiert. Besonders beeindruckend findet der Trader die im Bereich der Softwarefirmen viel beachtete Kennzahl „Rule of 40“, bei der das jährliche Umsatzwachstum und die bereinigte EBIT-Marge zusammengezählt werden. „Alles über 40 Prozent gilt als gut – Palantir liegt hier bei 81 Prozent! Das ist paranormal gut“, schreibt Rahn in seiner aktuellen Analyse.(+1.870 Prozent) hat nun auch Palantir mit einem Plus von 1.016 Prozent die 1.000-Prozent-Marke geknackt. Trotz kleinerer Teilverkäufe (zur Generierung von Cash) ist der Titel mit 30 Prozent Depotanteil die Top-Holding des wikifolios und damit auch ein Hauptgrund für die zuletzt bärenstarke Performance (+95 Prozent auf Jahressicht und +16 Prozent im gerade erst angelaufenen Jahr 2025). Damit notiert das wikifolio nun auch wieder auf einem neuen Rekordhoch.Michael Falk liegt bei dem US-Wert sogar noch etwas stärker im Gewinn. „Palantir steigt und steigt. Mittlerweile im Portfolio 1.200 Prozent im Plus“, schrieb der Trader zum Wochenstart. In seinem vor zwei Jahren gestarteten wikifoliosetzt der Trader vorrangig auf Einzelaktien aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Dabei sucht er nach Marktführern bzw. Vorreitern im Bereich der AI, nach Unternehmen, die an der Wertschöpfung beteiligt sind oder AI für ihre Geschäftsprozesse einsetzen und nach Newcomern mit großen Wachstumschancen. Palantir gehört zusammen mit Nvidia undzu den Top 3 des 36 Werte umfassenden Depots. Bei einem maximalen Verlust von bislang 18 Prozent wurde ein Wertzuwachs von 54 Prozent generiert.





Palantir KI-Aktie Wachstum Bewertung Wikifolio

