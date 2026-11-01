Palästina-Aktion-Verbot: 325 Festnahmen in London

325 Personen in London festgenommen wegen Unterstützung der verbotenen Gruppe Palestine Action. Gerichtsentscheidung und Kontext des Terrorsiegels.

Die Londoner Polizei hat am Sonntag bekanntgegeben, dass sie insgesamt 325 Menschen in Gewahrsam genommen hat. Diese Festnahmen erfolgten ausschließlich wegen der Unterstützung einer verbotenen Organisation nach den strikten Bestimmungen der britischen Anti-Terror-Gesetze. Während der Aktionen wurden zahlreiche Demonstranten angetroffen, die applaudierten und lautstark Sprechchöre wie "Free, free Palestine" in die Menge riefen, was auf ihre Solidarität mit der palästinensischen Sache hindeutet.

Festnahmen während der Demonstration in London

Nach Berichten der Nachrichtenagentur PA wurden viele der Teilnehmer festgenommen und zu Polizeifahrzeugen gebracht, wo sie in Gewahrsam genommen wurden. Unter den Inhaftierten befanden sich zahlreiche Senioren, was die breite gesellschaftliche Resonanz und die unterschiedlichen Altersgruppen der Protestbewegung unterstreicht. Viele der Demonstranten hielten Schilder hoch, auf denen deutlich zu lesen war: "Ich bin gegen den Völkermord" sowie "Ich unterstütze Palestine Action", um ihre Position klar zu artikulieren.

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Die Szene wurde am 31. Oktober 2026 vor der US-Botschaft in London, Großbritannien, beobachtet. Die Demonstration wurde von der Gruppe "Defend Our Juries" organisiert und richtete sich explizit gegen das kürzlich von der britischen Regierung verhängte Verbot der Organisation "Palestine Action". Dies geschah im Kontext einer intensiven politischen Debatte über die Grenzen der Meinungsäußerung und die Definition von Terrorismus in der modernen Demokratie.

Rechtliche Grundlagen und Strafvorschriften

In Großbritannien ist es gesetzlich streng verboten, einer als terroristisch eingestuften Gruppe anzugehören, sie aktiv zu unterstützen oder sie finanziell zu fördern. Verstöße gegen diese gesetzlichen Bestimmungen können mit schwerwiegenden strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein, wobei die Höchststrafe bis zu 14 Jahren Freiheitsentzug reichen kann. Diese harten Maßnahmen spiegeln die ernsthafte Einschätzung der britischen Behörden wider, dass die Aktivitäten der Gruppe eine reale Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen.

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Auf internationaler Ebene teilt diese strenge Haltung nicht nur die britische Regierung. Auch die Vereinigten Staaten stufen die "Palestine Action" offiziell als eine "Terrororganisation" ein. Diese Übereinstimmung in der Einschätzung durch zwei der einflussreichsten westlichen Demokratien unterstreicht die Schwere, mit der die Aktivitäten dieser Gruppe in der internationalen Politik und Sicherheitsarchitektur wahrgenommen werden.

Hintergründe des Verbots und historische Aktionen

Der Auslöser für das umfassende Verbot in Großbritannien war eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen und spektakulären Aktionen, die gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen gerichtet waren. Dazu gehörten gezielte Angriffe auf einen israelischen Rüstungskonzern in der Stadt Bristol, die erhebliche Aufmerksamkeit erregten. Ein weiterer Vorfall beinhaltete das unerlaubte Eindringen auf einen Luftwaffenstützpunkt, bei dem die Beteiligten Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprühten, was als schwere Sabotage gewertet wurde.

Seit der offiziellen Verhängung des Verbots haben Menschenrechtsorganisationen scharfe Kritik an der britischen Regierung geübt. Ihnen wird vorgeworfen, legitimen politischen Widerstand und zivilen Ungehorsam unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung zu kriminalisieren. Kritiker argumentieren, dass die drastischen Maßnahmen der Polizei den Spielraum für demokratische Proteste unnötig einschränken und die gesellschaftliche Spaltung vertiefen.

Gerichtliche Prüfung und historische Dimension

Die Zahlen der Festnahmen belegen die massive staatliche Reaktion. Menschenrechtsverbände berichten, dass seit dem Verbot mehr als 4000 Menschen wegen der Unterstützung von "Palestine Action" festgenommen wurden. Diese Zahl umfasst eine breite Palette von Bürgern, darunter speziell erwähnenswert sind ältere Menschen und Holocaust-Überlebende, was die emotionale und historische Dimension des Konflikts in der britischen Gesellschaft verdeutlicht.

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Die rechtliche Lage bleibt vorläufig umstritten, da der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs die Angelegenheit neu prüfen wird. Er will sich ab Mittwoch im Rahmen einer zweitägigen Anhörung intensiv mit dem Verbot der Organisation befassen. Diese Anhörung ist von großer Bedeutung, da sie das finale Wort in der juristischen Auseinandersetzung haben wird.

Dieses bevorstehende Verfahren stellt eine Wende in der jüngeren Rechtsgeschichte dar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Londoner Berufungsgericht die Einstufung als Terrororganisation im Juni dieses Jahres noch ausdrücklich bestätigt hatte. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wird nicht nur für die "Palestine Action" relevant sein, sondern auch als Präzedenzfall für die Zukunft der Terrorabwehr und der Bürgerrechte in Großbritannien dienen.