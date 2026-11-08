Ein 22-Jähriger hisste am Sonntagvormittag eine Palästina-Flagge am Reichstagsgebäude. Die Polizei nahm drei Personen fest und ermittelt wegen Verunglimpfung staatlicher Symbole.

Am Sonntagvormittag ereignete sich ein sicherheitsrelevanter Vorfall im historischen Zentrum der Hauptstadt Berlin. Um 11.15 Uhr kletterte ein 22-jähriger Mann auf den hohen Fahnenmast direkt vor dem Reichstagsgebäude in Berlin-Mitte. Der Tatverdächtige entnahm der Spitze der Fahrstange die deutsche Flagge und ersetzte sie durch eine Palästina-Fahne. Dieser Vorgang wurde von drei Beteiligten durchgeführt und auf der sozialen Plattform TikTok als Livestream übertragen.

Kletteraktion mit Livestream und Festnahme

Der 22-Jährige nutzte ein professionelles Klettergeschirr, um sich an dem etwa 30 Meter hohen Mast emporzuarbeiten. Während er oben auf dem Mast positioniert war, blieben zwei weitere Personen, angegeben als 20 und 32 Jahre alt, zu seinen Füßen stehen. Diese beiden Mittäter dokumentierten das Geschehen kontinuierlich mit Kameras und strahlten die Bilder live aus. Der Kletterer verbrachte ungefähr eine Stunde und 15 Minuten auf dieser Höhe, wobei er wiederholt und lautstark seine Solidarität mit Palästina zum Ausdruck brachte.

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Fahrrne und offizielle Bewertung der Polizei

Die Feuerwehr reagierte mit einem Leiterwagen auf den Zwischenfall, um die Situation zu kontrollieren. Gegen 12.30 Uhr löste sich der Mann jedoch selbstständig von der Fahstange und kletterte sicher hinab. Die drei Verdächtigen wurden an der Stelle festgenommen, um ihre Identitäten zu überprüfen. Der 22-Jährige und der 20-Jährige wurden anschließend in Polizeigewahrsam genommen und erkundungsdienstlich behandelt. Polizeisprecher Martin Halweg bestätigte dem Tagesspiegel die Details des Vorfalls und die laufende Ermittlung.

Rechtliche Einschätzung und Staatsanwaltschaft

Gegen alle drei Tatverdächtigen wird aktuell wegen der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole ermittelt. Die Polizeibehörde stuft die Aktion zudem als eine nicht angemeldete Demonstration ein. Dementsprechend läuft ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. Die Behörden gehen davon aus, dass die Handlung nicht nur symbolischer Natur war, sondern auch die öffentliche Ordnung nachhaltig störte und die Sicherheit der Anlage gefährdete.

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Historische Bedeutung des Standorts Berlin

Der Schauplatz des Vorfalls ist von höchster nationaler Symbolik. Der Fahrmast vor dem Reichstagsgebäude ist nicht nur ein einfacher Pfosten, sondern Teil eines seit 1990 bestehenden nationalen Denkmals. Auf ihm weht offiziell die Flagge der Einheit. Diese Trikolore in Schwarz-Rot-Gold steht symbolisch für die deutsche Wiedervereinigung und ist ein zentrales Identitätsmerkmal der Bundesrepublik Deutschland. Die Entfernung dieser Flagge wird daher als schwerwiegender Eingriff in das staatliche Symbolgut gewertet.

Auswirkungen auf die Sicherheitslage

Der Vorfall hat die Sicherheitsvorkehrungen um das Regierungsviertel erneut in den Fokus gerückt. Die Tatsache, dass ein Zugang zum Mast möglich war, wirft Fragen nach den Schutzmaßnahmen auf. Die Livestream-Übertragung auf einer globalen Social-Media-Plattform verdeutlicht die Reichweite solcher Protestaktionen. Die Behörden prüfen nun, wie solche Vorfälle in Zukunft besser verhindert werden können, während die rechtlichen Konsequenzen für die drei Festgenommenen abgewartet werden.