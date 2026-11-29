Im Anschluss an internationale Forderungen nach schnellen Wahlen hat die Palästinensische Autonomiebehörde zugestimmt, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der ersten Jahreshälfte 2027 durchzuführen, sofern die notwendigen Bedingungen erfüllt sind. Der Zeitplan liegt deutlich hinter den von acht westlichen Staaten geforderten Wahlen in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres zurück.

Nach internationalen Forderungen nach baldigen Neuwahlen in den Palästinensergebieten hat sich die Autonomiebehörde zu Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der ersten Hälfte 2027 bereit erklärt - wenn die Bedingungen dafür gegeben sind.

Nach internationalen Forderungen nach baldigen Neuwahlen in den Palästinensergebieten hat sich die Autonomiebehörde zu Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der ersten Hälfte 2027 bereit erklärt - wenn die Bedingungen dafür gegeben sind. Der von vielen Staaten kritisierte Aufschub der eigentlich in diesen Tagen geplanten Wahlen sei "kein Rückzug" von den demokratischen Verpflichtungen der Autonomiebehörde, erklärte das Außenministerium am Sonntag. Mit ihrem Zeitplan bleibt die Autonomiebehörde hinter den internationalen Forderungen zurück.

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Acht Staaten, darunter Frankreich und Großbritannien, hatten am Samstag Palästinenserpräsident Mahmud Abbas aufgefordert, in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres Wahlen abzuhalten. Die Abstimmung in den Palästinensergebieten sei "unabdingbar" für eine "demokratische Erneuerung", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung mit Kanada, Australien, Belgien, Luxemburg, Norwegen und Polen. Abbas hatte im Oktober die eigentlich für Samstag geplante Parlamentswahl auf Ende 2027 verschoben. Zur Begründung führte der 91-Jährige von Israel verschuldete "Hindernisse" an.