Die Influencerin Palina Claßen teilt auf Instagram persönliche Einblicke in ihre körperliche Erholung nach der Geburt ihres Sohnes Amari. Mit Vorher-Nachher-Bildern ihres Bauches und emotionalen Statements bedankt sie sich bei ihrem Körper und teilt ihre überwältigenden Gefühle als neue Mutter.

nimmt ihre Fans mit in die ersten Tage ihres neuen Lebens als Mama. Nur vier Tage nach der Geburt gibt die Influencerin ihrer Community jetzt aufeinen sehr persönlichen Einblick in die körperlichen Veränderungen nach der Schwangerschaft.

Dafür veröffentlichte sie in ihrer Story ein Vorher-Nachher-Foto ihres Bauches. Die Aufnahmen zeigen ihren Babybauch kurz vor der Entbindung und ihren Bauch nur wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes. Dabei geht es der frischgebackenen Mutter nicht darum, die Veränderungen zu bewerten. Vielmehr möchte sie zeigen, was ihr Körper in dieser besonderen Zeit geleistet hat.und zeigte sich beeindruckt von ihrem Körper: "Ich bin schockiert, was der Körper einer Frau alles leistet, einfach wow.

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Ich bin meinem Körper so dankbar.