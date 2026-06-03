Die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (41) hat sich jahrelang für ihre Kurven geschämt. Doch heute ist sie eine wichtige Botschafterin für "Body Positivity".

Palina Rojinski : Ich habe mich für meinen Körper geschämt. Die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (41) hat sich jahrelang für ihre Kurven geschämt. Doch heute ist sie eine wichtige Botschafterin für " Body Positivity ".

Sie hat eine positive Einstellung zu ihrem Körper und zeigt, dass es okay ist, sich selbst zu lieben. In einem Interview mit RTL verrät sie, dass sie sich schon für ihren Körper geschämt hat, weil sie sich in der Pubertät auf einmal Formen gekriegt hat. Sie sagt, dass sie lange Jahre nicht nur psychisch darunter gelitten hat, sondern auch Probleme hatte, passende BHs, Badeanzüge und Unterwäsche zu finden.

Sie erzählt auch von ihren Erfahrungen als ehemalige Juniorenmeisterin in rhythmischer Sportgymnastik, wo ihre Brüste auch beim Schlafen und beim Sport im Weg waren. Heute ist sie eine wichtige Botschafterin für "Body Positivity" und zeigt, dass es okay ist, sich selbst zu lieben





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