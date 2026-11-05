Palladium, Gold und Silber: Rohstoffmarkt zeigt nach starken Verlusten erste Erholungszeichen

Nach einem massiven Abwärtstrend im Palladiummarkt zeigen Gold und Silber ebenfalls positive Impulse. Analyse der kritischen Widerstandsniveaus und möglicher Kursziele für Investoren.

Der Palladium markt stand in diesem Zeitraum unter starkem Druck, nachdem ein großer Abwärtstrend, der bei Kursen um 2.160 US-Dollar im Januar startete, die Preise im September massiv nach unten drückte. Die Verluste setzten sich fort, bis der Kurs das markante Tief der ersten Verkaufswelle bei 1.154 US-Dollar unterschritt. Dieser Verkaufssignal-Phase folgte ein weiterer, deutlicher Kursrutsch, der zuletzt das Abwärtsziel bei 990 US-Dollar und sogar die Marke von 940 US-Dollar erreichte. In einer entscheidenden Wendung prallte der Kurs gestern an der Unterseite des etablierten Abwärtstrendkanals nach oben ab und schloss den Handel erfolgreich über der 990-US-Dollar-Marke. Heute bauen die Bullen die Gewinne weiter aus, was auf eine mögliche Stabilisierung der Preise hindeutet.

Palladium-Preise analysieren Trends und Muster

Das am gestrigen Handelstag entstandene Piercing Pattern wird zunächst als bullisches Signal gewertet, das auf eine Wiederbelebung der Käuferstimmung hindeutet. Allerdings bleibt eine sorgfältige Beobachtung der Unterstützungszone um 940 US-Dollar bis 955 US-Dollar unerlässlich, da ein Verlassen dieser Zone den Kurs direkt eine Etage tiefer bis auf 873 US-Dollar und den Support bei 831 US-Dollar fallen lassen könnte. Die aktuelle Erholung war zwar dynamisch in ihrer Ausführung, hat jedoch noch nicht die nötige Stärke erreicht, um den bestehenden Abwärtstrendkanal endgültig zu durchbrechen. Ein erfolgreicher Ausbruch über das Niveau von 1.040 US-Dollar und den Widerstand bei 1.063 US-Dollar wäre notwendig, um den Trendkanal zu verlassen. In einem solchen Szenario wäre ein weiterer Anstieg bis 1.147 US-Dollar zu erwarten, was den Palladiumkurs mit einem großen Schritt der übergeordneten Trendwende nähern würde.

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Gold überwindet Abwärtstrend und Signalisierung

Neben Palladium zeigte auch der Goldmarkt deutliche Anzeichen einer Trendwende. Der gestrige steile Konter katapultierte Gold über den bisherigen Abwärtstrend und generierte mit dem Anstieg über 4.094 US-Dollar direkt ein kleines Kaufsignal. Dieses technische Muster deutet darauf hin, dass die Käufer die Kontrolle über den Markt zurückgewonnen haben könnten. Das nächste Ziel der aktuellen Erholung ist nun die Hürde bei 4.225 US-Dollar, ein Niveau, das als wichtiger psychologischer und technischer Widerstandshorizont gilt. Die bullish Struktur des Aufstiegs bleibt oberhalb von 3.975 US-Dollar intakt, was bedeutet, dass dieser Support-Bereich weiterhin als Fundament für weitere Kursgewinne dient. Solange der Preis über diesem Level bleibt, bleibt das Kaufmomenum bestehen.

Silber und Platin folgen dem positiven Marktumfeld

Auch im Silbermarkt zeigten sich ähnliche Dynamiken. Silber sprang nach der erfolgreichen Verteidigung des Supports bei 48,62 US-Dollar gestern direkt über den Widerstand bei 51,68 US-Dollar. Diese Überwindung des Widerstands könnte den Weg für weitere Gewinnziele bis hin zu 54,48 US-Durar öffnen. Ein Rücksetzer unter das Niveau von 50,50 US-Dollar würde jedoch die Bullen bremsen und die aktuelle Positive Dynamik gefährden. Parallel dazu vollzog Platin mit einem steilen Konter, ausgehend von 1.391 US-Dollar, eine kleine Trendwende. Für ein klares Kaufsignal im Platinmarkt wäre jedoch ein Anstieg über 1.534 US-Dollar und 1.575 US-Dollar notwendig. Ein solches Szenario könnte den Kurs wieder an die Barrieren auf Höhe von 1.689 US-Dollar klettern lassen.

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Investoren warnen vor Risiken und historischen Vergleichen

Es ist wichtig zu betonen, dass Entwicklungen in der Vergangenheit kein Hinweis auf künftige Erträge sind. Der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen, was für alle genannten Rohstoffe wie Palladium, Gold, Silber und Platin gilt. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück, weshalb eine sorgfältige Risikobewertung unerlässlich ist. Die dargestellten technischen Analysen und Muster, wie das Piercing Pattern bei Palladium oder die Überwindung von Trendlinien bei Gold, sind theoretische Szenarien und garantieren keine zukünftige Preisentwicklung.

Produktinformation von BNP Paribas S.A.

Dieser Beitrag von BNP Paribas S.A. - Niederlassung Deutschland ist eine Produktinformation und Marketingmitteilung, die sich an private und professionelle Kunden in Deutschland und Österreich richtet. Sie ist definiert gemäß § 67 deutsches Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und § 1 Z 35 und 36 österreichisches Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Der Text stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung, die weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit noch dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt. BNP Paribas rät dringend, vor jeder Anlageentscheidung eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen.