Mein Vater erkrankte unheilbar an Krebs – und wünschte sich, zu Hause zu sterben. Um ihm diesen Wunsch zu erfüllen, gingen wir über unsere Grenzen.

3 Min. Mein Vater erkrankte unheilbar an Krebs – und wünschte sich, zu Hause zu sterben. Um ihm diesen Wunsch zu erfüllen, gingen wir über unsere Grenzen.deine letzten Tage waren die schwierigsten meines Lebens.

Ob es bei dir genauso war, frage ich mich bis heute. Er litt am CUP-Syndrom , einer seltenen Krebserkrankung, bei der der Haupttumor nicht genau lokalisierbar ist. Bei meinem Vater saß er irgendwo an der Leber und war nicht operabel. Eine Chemotherapie verzögerte das Wachstum, wurde aber von Anfang an nur lebensverlängernd eingesetzt.

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Im Sommer 2025 empfahl der behandelnde Arzt jedoch, die Chemotherapie zu beenden – sie zeigte keine nennenswerten Erfolge mehr und quälte meinen Vater eher, als dass sie ihm half. Ab diesem Moment bekamen meine Eltern Unterstützung von einem palliativen Pflegedienst. Jeden Tag kam entweder eine Pflegefachkraft oder eine der beiden Palliativärztinnen des Teams zu ihnen nach Hause. Sie sahen nach meinem Vater, prüften seine Medikamentendosis und standen auch meiner Mutter zur Seite.