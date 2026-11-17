Frank Palmer bittet um Entbindung aus seiner Funktion als Rat für Staatsmodernisierung. Ministerpräsident Kretschmann sucht Nachfolger und betont Priorität des Bürokratieabbaus trotz laufender Untersuchungen gegen Palmer.

Ein bedeutender personeller Wechsel hat die Diskussion um die Modernisierung der staatlichen Strukturen in Deutschland neu befeuert. Robert Habeck, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und zugleich Vizerekordner der Bundesregierung, hat den ehemaligen Parteikollegen und früheren Bundesvorsitzenden der Grünen, Cem Özdemir, über eine strukturelle Änderung in der Beraterlandschaft informiert.

Im Fokus steht dabei die Rolle von Frank Palmer, der zuvor als ehrenamtlicher Rat für Staatsmodernisierung tätig war. Laut ersten Informationen aus Stuttgarter Kreisen hat Özdemir Palmer aufgefordert, seine Position im Staatsministerium vorübergehend ruhen zu lassen. Palmer soll dieser Aufforderung jedoch nicht einfach nachgekommen sein, sondern selbst um die Lösung von dieser beratenden Funktion gebeten haben. Dieser Schritt wird als direkte Konsequenz der Priorisierung des Bürokratieabbaus gewertet.

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Özdemir fordert Palmer zum Rücktritt auf

Özdemir betonte in einer Erklärung in Stuttgart, dass die dringend notwendige Entbürokratisierung des Staates keine Absenkung der Aufmerksamkeit auf andere Themen zulässt. Es gehe darum, sich vollständig auf die Kernziele der Verwaltungseffizienz zu konzentrieren, ohne dass diese Aufgabe von anderen politischen Agenden überlagert oder vernachlässigt wird. Palmer, der einstige Parteifreund des Ministerpräsidenten, war ursprünglich von Özdemir selbst in diese Rolle des ehrenamtlichen Beraters für Staatsmodernisierung berufen worden. Bislang hatte er sein Amt lediglich aussetzen wollen, nicht jedoch vollständig niederlegen.

Die Situation hat sich nun durch die aktuelle politische Neuausrichtung deutlich verändert und erfordert eine klare Trennung der Aufgabenbereiche. Der Ministerpräsident ist sich dessen bewusst, dass der Prozess des Bürokratieabbaus nicht an der Person einer einzelnen Beraterkraft scheitern darf. Dennoch ist er bereits in fortgeschrittenen Gesprächen über die Frage der Nachfolge. Özdemir zeigte sich zuversichtlich und hofft, bereits sehr bald positive und spannende Neuigkeiten über seine Wahl eines Nachfolgers verkünden zu können.

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Dies unterstreicht die Dringlichkeit, die er mit der Reform der staatlichen Strukturen verbindet. Parallel zu diesen innenpolitischen Entwicklungen in Baden-Württemberg tauchten jedoch auch lokale Kontroversen auf, die die Aufmerksamkeit auf Frank Palmer richten. Es gibt Meldungen über Vorwürfe, die in Verbindung mit einem Sozialen-Media-Account gebracht werden, der einer ehemaligen Gemeinderätin zugeschrieben wird. Die Behörde hat bestätigt, dass der Sachverhalt von Amts wegen untersucht werden muss.

Vorwürfe und Unschuldsvermutung im Fall Palmer

Dabei gilt im rechtlichen Sinne weiterhin die Unschuldsvermutung für alle involvierten Parteien. Frank Palmer, der im Alter von 54 Jahren steht, weist die vorliegenden Vorwürfe entschieden zurück. Es ist wichtig zu betonen, dass diese lokalen Untersuchungen und die damit verbundenen Anschuldigungen direkte Auswirkungen auf die Wahrnehmung seiner aktuellen politischen und beratenden Tätigkeiten haben könnten, auch wenn seine offiziellen Geschäfte als Oberbürgermeister der Stadt Tübingen weiterhin unverändert fortgeführt werden.

Die Kombination aus der nationalen Debatte um den Bürokratieabbau und den lokalen rechtlichen Auseinandersetzungen rund um Frank Palmer schuf eine komplexe politische Landschaft. Während Özdemir betont, dass die Entbürokratisierung eine übergeordnete Aufgabe ist, die nicht durch einzelne Personen blockiert oder verzögert werden darf, zeigt die aktuelle Entwicklung, wie persönlich und politisch sensibel diese Thematik ist. Die Entscheidung, Palmers Rolle ruhen zu lassen oder zu beenden, wird nun als ein Signal verstanden, dass die Reformbereitschaft der Landesregierung absolut ist.

Gleichzeitig wird die Geschwindigkeit, mit der ein Nachfolger gefunden werden soll, deutlich machen, wie wichtig diese Rolle für die künftige Verwaltungspolitik in Baden-Württemberg eingeschätzt wird. Die Untersuchung der Vorwürfe, die über den zugeschriebenen Account einer ehemaligen Gemeinderätin an Palmer herangetragen wurden, läuft weiter. Bis zu einem gerichtlichen oder behördlichen Urteil bleibt die Unschuldsvermutung bestehen, und Palmer führt seine duties als Oberbürgermeister von Tübingen normal aus.

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Zukunft der Staatsmodernisierung in Baden-Württemberg

Diese parallelen Entwicklungen - die strukturelle Neuausrichtung auf Bundesebene und die lokalen rechtlichen Fragen - machen deutlich, wie verwoben persönliche politische Karrieren mit der öffentlichen Verwaltung und der justiziellen Aufarbeitung sind. Die Zukunft der Staatsmodernisierung in der Region hängt nun davon ab, wie schnell und effizient die neuen Strukturen etabliert werden können, während gleichzeitig die rechtlichen Fragen rund um die ehemalige Beraterrolle geklärt werden müssen.