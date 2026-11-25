In Las Vegas lieferten sich Verstappen und Russell ein packendes Duell - TV-Experte Palmer schwärmt besonders vom Red-Bull-Piloten und stellt eine klare These auf

In Las Vegas lieferten sich Verstappen und Russell ein packendes Duell - TV-Experte Palmer schwärmt besonders vom Red-Bull-Piloten und stellt eine klare These aufin Schach gehalten.

Für Jolyon Palmer steht fest: Kein anderer Fahrer im aktuellen Starterfeld hätte die Angriffe des Mercedes-Piloten auf diese Weise abwehren können. Besonders die wiederholten Gegenangriffe des Red-Bull-Piloten beeindruckten den TV-Experten.

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"Es sah so aus, als würde George die Führung im Rennen übernehmen. Und ich muss sagen: Ich glaube nicht, dass irgendein anderer Fahrer die Führung so zurückerobert hätte, wie Max es getan hat", so Palmer bei F1 TV.

"Das Magische waren für mich die drei oder vier Versuche, bei denen es so aussah, als hätte George ihn bereits geschlagen. " Mercedes hatte nach dem Re-Start infolge der Safety-Car-Phase offenbar einen Weg gefunden, das anfängliche Energiemanagement von Red Bull zu durchschauen und gezielter anzugreifen.verteidigt. Dabei ließ er beide auf dem Las Vegas Strip zunächst vorbeiziehen, um sich anschließend in Kurve 17 wieder an die Spitze zu setzen. Nach dem Safety-Car-Neustart in Runde 25 änderte Russell seine Vorgehensweise.

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In den Runden 28 und 31 gelang es ihm, die Führung bis in Kurve 1 zu übernehmen. Bei seinem nächsten Angriff in Runde 37 setzte er schließlich in Kurve 17 an. Genau in diesen Situationen zeigte Verstappen laut Palmer seine außergewöhnliche Klasse. Der Niederländer setzte sich wiederholt auf der Innenseite durch, obwohl die Bedingungen alles andere als einfach waren.

"Diese Hartnäckigkeit, innen hineinzustechen und das Auto einfach dort hineinzusetzen. Ich dachte, er würde sich verbremsen oder drehen. Die Reifen waren kalt, es war wirklich schwierig, und die Strecke war staubig und schmutzig", schildert Palmer seine Eindrücke vom Vegas-Duell. Verstappen habe es geschafft, aggressiv zu fahren, ohne die Kontrolle zu verlieren:"Ihm gelang es, die Innenlinie durch die lange Linkskurve eng zu halten, genügend Traktion aufzubauen und anschließend in Kurve 3 außen herumzufahren.

" Für Palmer war damit klar, dass letztlich das fahrerische Können den Unterschied ausmachte. Energiemanagement und Windschatten hätten das Rennen zwar geprägt, entscheidend sei aber die sogenannte Racecraft von Verstappen gewesen. Nahezu jeder andere Fahrer hätte seiner Meinung zurückgesteckt und auf eine neue Gelegenheit zum Angriff auf dem Strip in der nächsten Runde gewartet. Nicht nur Palmer zeigte sich beeindruckt.

Auch Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies würdigte die Leistung seines Fahrers.

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"Er hat sich nicht den kleinsten Fehler erlaubt. In diesen Runden war er bis auf den letzten Millimeter und bis auf den letzten Kilometer pro Stunde präzise. Es war atemberaubend, ihm dabei zuzusehen", so Mekies. Während Verstappen seinen Vorsprung verteidigte und fehlerfrei blieb, endete Russells Aufholjagd in Runde 48 mit einem Rückschlag.

Beim Versuch, seinen Teamkollegen Antonelli zu überholen, blockierten die Räder und er rutschte in die Streckenbegrenzung von Kurve 5. Er fiel auf den neunten Platz zurück. Das Verhältnis zwischen Russell und Verstappen war bereits vor dem Rennen angespannt. Im dritten Freien Training am Samstag waren die beiden in Kurve 14 aneinandergeraten.

Die Rennkommissare sprachen anschließend offizielle Verwarnungen aus. Russell hatte seinen Konkurrenten dabei scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, sich so zu verhalten, als sei er"größer und besser als alle anderen". Nach dem Rennen flammte die Rivalität erneut auf. Bei der Pressekonferenz teilte Verstappen gegen Russell aus.

Er bezeichnete den Briten als jemanden, Sportlich konnte Verstappen ebenfalls ein Ausrufezeichen setzen: Mit seinem vierten Sieg innerhalb der vergangenen sechs Rennen baute er seinen Vorsprung auf Russell im Kampf um den zweiten Platz in der Fahrer-Weltmeisterschaft auf 40 Punkte aus.