Palmers Textil AG meldet Insolvenz an

Der österreichische Wäschehersteller Palmers Textil AG, bekannt für seine traditionsreiche Marke, hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen, das auch in Deutschland aktiv ist, kämpft seit langem mit den Folgen der Inflation und der zunehmenden Konkurrenz aus Billigsegmenten. Die Verluste des Unternehmens haben sich im letzten Geschäftsjahr mehr als verdreifacht, was zum Schritt in die Insolvenz führte. Palmers strebt die Fortführung des Betriebs an und hofft, dass die rund 15 Shops im deutschen Markt erhalten bleiben können.

Wäsche hersteller Palmers - Billigkonkurrenz und die Folgen der Inflation setzen dem Unternehmen zu. Die Zeit um den Valentinstag gilt als Umsatzbringer für Wäsche labels. Doch bei der Traditionsmarke Palmers gibt es nichts zu feiern. Im Zuge der Inflation litt zuletzt der Umsatz. Der traditionsreiche österreichische Wäsche hersteller Palmers Textil AG ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen, das auch am deutschen Markt aktiv ist, kündigte ein Insolvenz verfahren an.

Im Insolvenzantrag ist vom schwierigen Marktumfeld und der Kaufzurückhaltung im Zuge der Teuerung die Rede. „Der toxische Mix aus Billigkonkurrenz und Inflation haben letztendlich zu diesem Schritt geführt“, analysierte Peter Weinhofer von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Im Geschäftsjahr 2023/2024 hatten sich die Verluste bei Palmers auf 14,7 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Das 1915 gegründete Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern strebt die Fortführung des Betriebs an. Auch die rund 15 Shops im Kernmarkt Deutschland sollen erhalten bleiben.





