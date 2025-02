Palo Alto Networks erzielt Wachstum, Aktie fällt trotz positiver Zahlen

Palo Alto Networks verzeichnet im zweiten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 14% und einen höheren Gewinn je Aktie, erwartet aber im nächsten Quartal ein langsameres Wachstum. Anleger reagieren mit Kursverlusten, da die Buchungsmetrik nicht die Erwartungen erfüllt.

Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal des Finanzjahres 2025 veröffentlicht. Laut der entsprechenden Pressemitteilung stieg der Umsatz des Unternehmens im Berichtszeitraum um 14 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag mit 0,81 US-Dollar ebenfalls höher als im Vorjahreszeitraum, als der Gewinn je Aktie noch 0,73 US-Dollar betrug.

Nikesh Arora, Vorsitzender und CEO von Palo Alto-Networks, erklärte in der Pressemitteilung: 'Im zweiten Quartal wurde unsere starke Geschäftsentwicklung durch die Einführung von Technologien durch Kunden vorangetrieben, die auf der Notwendigkeit der KI basieren, einschließlich Cloud-Investitionen und Infrastrukturmodernisierung.' Arora fügte hinzu: 'Unser Wachstum in allen Regionen und die Nachfrage nach unseren Plattformen zeigen das Vertrauen unserer Kunden in unseren Ansatz. Es bekräftigt unser Vertrauen in unsere Pläne für 2030 und unsere 15 Milliarden US-Dollar NGS ARR-Ziel.'Für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet Palo Alto einen Gesamtumsatz von 2,26 bis 2,29 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 19 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde. Außerdem rechnet das Unternehmen mit einem EPS von 0,76 bis 0,77 US-Dollar, was zum Vorjahr einen Sprung von 14 bis 15 Prozent bedeuten würde. Trotz des positiven Geschäftsberichts gab es jedoch einen Kursrutsch für die Palo Alto-Aktie. Anleger reagierten nicht mit Zukäufen auf den Bericht, sondern schickten die Papiere im NASDAQ-Handel um 6,12 Prozent abwärts auf 189,52 US-Dollar. MarketWatch berichtet, dass es dem Geschäftsbericht an Schwung bei der Buchungsmetrik gefehlt habe. Bereits vor drei Monaten präsentierte Palo Alto Networks positive Geschäftsergebnisse, bestätigte jedoch seine Jahresprognose für die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO), die als Indikator für die Buchungen dienen. Auch im aktuellen Bericht am Donnerstagnachmittag hielt das Cybersecurity-Unternehmen an dieser Prognose fest und rechnet weiterhin mit einem Wert zwischen 15,2 und 15,3 Milliarden US-Dollar





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Palo Alto Networks IT-Sicherheit Wachstum Gewinn Aktie NASDAQ Buchungsmetrik RPO

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AMC Networks Aktie: Wachstum und ChancenDie AMC Networks steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024. Der US-amerikanische Medienkonzern, der mehrere führende Fernsehsender betreibt, wird die Ergebnisse

Weiterlesen »

Palo Alto PAN-OS: Exploit-Code für hochriskante Lücke aufgetauchtIm Betriebssystem PAN-OS für Firewalls von Palo Alto Networks klaffen Sicherheitslücken. Für eine davon gibt es bereits Exploit-Code.

Weiterlesen »

Börsenlounge mit Markus Weingran - Coinbase, Palo Alto, Hermes & Ukraine-SpezialMarkus Weingran beleuchtet in der heutigen Börsenlounge aktuelle Marktentwicklungen und Unternehmen. Zu den Themen zählen Coinbase, Palo Alto, Hermes mit einem Fokus auf den möglichen Kriegsende in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Weingran analysiert zudem die Performance von DAX-Werten, insbesondere Autowerte, sowie Unternehmen wie Safran, Tomra, Applied Materials, Airbnb, Roku und Draft Kings. Zu guter Letzt diskutiert er Rheinmetall und Hoegh sowie die Aussichten für Aktien, die von einem Kriegsende in der Ukraine profitieren könnten.

Weiterlesen »

Palo-Alto: Sicherheitslücken in Firmware und Bootloadern von FirewallsDie Firmware und Bootloader von einigen Palo-Alto-Firewalls weisen Sicherheitslecks auf, die Angreifern das Einnisten nach Angriffen ermöglichen.

Weiterlesen »

Die Plattform für umfassende CybersicherheitPalo Alto Networks hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein Umsatzwachstum von 14 % auf 2,3 Mrd. USD verzeichnet und damit die eigene Prognose übertroffen.

Weiterlesen »

Tesla-Aktie überraschend stark: Wachstum trotz europäischer HerausforderungenDie Tesla-Aktie hat am Donnerstag einen deutlichen Anstieg verzeichnet, trotz Herausforderungen des Unternehmens. Analysten bleiben optimistisch, während sich die Situation im europäischen Markt als besorgniserregend erweist.

Weiterlesen »