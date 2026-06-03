Palo Alto Networks: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen, Aktie fällt dennoch

Der IT-Sicherheitsspezialist Palo Alto Networks legt solide Quartalszahlen vor, verliert aber die 300-Dollar-Marke. Analysten zeigen sich gemischt.

Der IT-Sicherheitsanbieter Palo Alto Networks aus Kalifornien hat am Dienstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Die Aktie des Unternehmens, die am Montag kurzzeitig ein neues Rekordhoch von 300 US-Dollar erreicht hatte, gab nach der Veröffentlichung nach und notierte am Mittwoch zum US-Börsenstart zeitweise über sechs Prozent tiefer bei rund 277 US-Dollar.

Damit konnte die wichtige Marke von 300 Dollar nicht verteidigt werden. Anleger reagierten mit gemischten Signalen auf die Zahlen, die insgesamt solide ausfielen, jedoch nicht in allen Bereichen die hohen Erwartungen erfüllten. Im dritten Quartal steigerte Palo Alto Networks den Umsatz um 31 Prozent auf rund drei Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,85 US-Dollar und übertraf damit den Vorjahreswert von 0,80 US-Dollar um sechs Prozent.

Finanzvorstand Dipak Golchha betonte, die Ergebnisse spiegelten das starke Wachstum der Plattformen wider und das Unternehmen verbessere weiterhin seine Profitabilität. Vorstandsvorsitzender Nikesh Arora ergänzte, dass die Auftragseingänge organisch wüchsen und die Kunden verstärkt die Absicherung von KI-Implementierungen nachfragten. Dies unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf das zukunftsträchtige Feld der Künstlichen Intelligenz. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Palo Alto Networks ein Umsatzwachstum von rund 24 Prozent.

Die Prognose liegt damit im Rahmen der Analystenerwartungen, die jedoch auf ein noch stärkeres Wachstum gehofft hatten. Die Aktie gab daraufhin nach, obwohl die Fundamentaldaten des Unternehmens weiterhin solide sind. Anleger sollten die langfristigen Perspektiven im Bereich Cybersicherheit und KI im Auge behalten, aber auch die kurzfristige Volatilität berücksichtigen. Insgesamt bleibt Palo Alto Networks gut positioniert, um von den steigenden Anforderungen an IT-Sicherheit zu profitieren





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