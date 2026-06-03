Palo Alto Networks verzeichnet starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal

Der kalifornische IT-Sicherheitsanbieter Palo Alto Networks hat am Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei ein Umsatzwachstum von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Konzern erzielte einen Umsatz von rund 3 Milliarden USD im dritten Quartal und erreichte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,85 USD, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der CFO von Palo Alto Networks, Dipak Golchha, betonte, dass die starken Ergebnisse des dritten Quartals auf das Wachstum der Plattformen des Unternehmens zurückzuführen sind und dass das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, seine Profitabilität zu verbessern. Der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von Palo Alto Networks, Nikesh Arora, erklärte zudem, dass die Auftragseingänge organisch wachsen und dass die Kunden insbesondere die Absicherung von KI-Implementierungen nachfragen. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Palo Alto Networks ein Umsatzwachstum von rund 24 Prozent. Die Aktie des Unternehmens notierte am Mittwoch zum US-Börsenstart zeitweise über 6 Prozent tiefer bei rund 277 USD.

Der kalifornische IT-Sicherheitsanbieter Palo Alto Networks hat am Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei ein Umsatzwachstum von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Konzern erzielte einen Umsatz von rund 3 Milliarden USD im dritten Quartal und erreichte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,85 USD, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der CFO von Palo Alto Networks, Dipak Golchha, betonte, dass die starken Ergebnisse des dritten Quartals auf das Wachstum der Plattformen des Unternehmens zurückzuführen sind und dass das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, seine Profitabilität zu verbessern. Der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von Palo Alto Networks, Nikesh Arora, erklärte zudem, dass die Auftragseingänge organisch wachsen und dass die Kunden insbesondere die Absicherung von KI-Implementierungen nachfragen. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Palo Alto Networks ein Umsatzwachstum von rund 24 Prozent.

Die Aktie des Unternehmens notierte am Mittwoch zum US-Börsenstart zeitweise über 6 Prozent tiefer bei rund 277 USD





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