Pam Bondi, die ehemalige US-Justizministerin, hat nach ihrer Entlassung durch Präsident Donald Trump aufgrund einer Krebserkrankung, Schilddrüsenkrebs, bereits behandelt und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Sie ist offenbar bereits für ein neues Beratungsgremium rund um Künstliche Intelligenz vorgesehen und hat viel Zuspruch in den sozialen Netzwerken erhalten. Die Prognosen bei Schilddrüsenkrebs gelten als sehr gut, mit einer Fünfjahresüberlebensrate von mehr als 98 Prozent.

Pam Bondi erholt sich von einer Krebserkrankung und meldet sich zeitgleich auf der politischen Bühne zurück. Die ehemalige US-Justizministerin erhielt die Schock-Diagnose Schilddrüsenkrebs , wurde jedoch bereits behandelt und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Sie ist offenbar bereits für ein neues Beratungsgremium rund um Künstliche Intelligenz vorgesehen. In den sozialen Netzwerken erhielt Bondi viel Zuspruch, besonders emotional äußerte sich Ex-White-House-Mitarbeiterin Katie Miller. Die Prognosen bei Schilddrüsenkrebs gelten laut der Cleveland Clinic als sehr gut, mit einer Fünfjahresüberlebensrate von mehr als 98 Prozent. Trotz ihres abrupten Aus im Ministerium zeigte sich Bondi kämpferisch.

Die Leitung der historischen und äußerst erfolgreichen Bemühungen von Präsident Trump, Amerika sicherer zu machen, war eine Ehre ihres Lebens





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