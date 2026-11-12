Pandemie beschleunigt biologische Alterung bei Jugendlichen laut PNAS Studie

Eine neue PNAS Studie mit 1028 Teilnehmern zeigt: Die Corona-Pandemie hat die biologische Alterung bei Jugendlichen und Kindern beschleunigt. Soziale Herkunft spielt eine große Rolle.

Eine umfangreiche deutsche Langzeitstudie belegt, dass die Corona-Pandemie bei einem großen Teil der Bevölkerung zu einer messbaren Beschleunigung biologischer Alterungsprozesse geführt hat. Die Ergebnisse der Untersuchung, die in der renommierten Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht wurden, weisen darauf hin, dass die psychischen und sozialen Belastungen der Jahre 2020 bis 2022 deutliche Spuren auf zellulärer Ebene hinterlassen haben. Besonders alarmierend fällt dabei der Befund für die jüngste Generation aus, wobei insbesondere Jugendliche eine signifikant erhöhte biologische Stressbelastung aufwiesen.

Studienaufbau und Methodik der PNAS Untersuchung

Die Forschungsarbeit basiert auf einer sorgfältigen Analyse von 1028 Teilnehmern, die in drei spezifische Altersgruppen unterteilt wurden. Das Kollektiv umfasste 359 Kinder, 385 Jugendliche sowie 284 erwachsene Probanden. Um die Veränderungen präzise erfassen zu können, verglichen die Wissenschaftler biologische Marker aus der Zeit vor dem 1. März 2020 mit Proben, die im Zeitraum vom 1. September 2021 bis zum 31. Mai 2022 entnommen wurden. Als primäre Messgröße dienten dabei Speichelproben, die spezifische Indikatoren für den zellulären Alterungsstatus enthalten.

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Diese methodische Herangehensweise ermöglichte es den Forschern, nicht nur die reine chronologische Zeitdifferenz, sondern auch den tatsächlichen biologischen Zustand der Probanden zu vergleichen. Durch den Abgleich der Proben vor und während der Pandemiejahre ließen sich spezifische Muster der Alterung identifizieren, die direkt mit den während dieser Phase erlebten Bedingungen korrelierten. Die Auswahl der Speichelproben erfolgte, da diese eine nicht-invasive Möglichkeit bieten, epigenetische Marker und andere Alterungssignale im Körper zu detektieren.

Ergebnisse zur biologischen Alterung nach Altersgruppe

Drei der vier angewendeten Messverfahren zeigten klare Hinweise auf eine beschleunigte biologische Alterung während der Pandemieperiode. Bei den Jugendlichen waren die Effekte am deutlichsten ausgeprägt, da hier drei von vier Verfahren statistisch signifikant anschlugen. Im Gegensatz dazu reagierten bei den erwachsenen Teilnehmern nur zwei der vier Verfahren mit entsprechenden Veränderungen, was darauf hindeutet, dass das jüngere Immun- und Nervensystem empfindlicher auf die außergewöhnlichen Lebensumstände reagierte.

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Bei den Kindern, die mit 359 vertreten waren, blieben die Effekte im Vergleich zu den Jugendlichen weniger massiv, waren aber dennoch im Gesamtergebnis der Studie als Teil der beschleunigten Alterungstendenzen erkennbar. Die Diskrepanz zwischen der Reaktion der Jugendlichen und der Erwachsenen unterstreicht die Vulnerabilität der sich noch entwickelnden physiologischen Systeme. Die Daten zeigen, dass die Pandemie keine homogene Wirkung auf alle Altersgruppen hatte, sondern die jungen Menschen überproportional betroffen machte.

Faktoren Stress und sozialer Status als Treiber

Neben dem Alter spielte die individuelle Wahrnehmung der Belastung eine entscheidende Rolle für das Ausmaß der biologischen Alterung. Probanden, die sich während des dritten Lockdowns besonders stark psychisch und emotional belastet fühlten, wiesen einen stärkeren Anstieg der biologischen Altersmarker auf. Dies verdeutlicht, dass nicht nur die objektiven Einschränkungen, sondern vor allem das subjektive Erleben der Isolation und der Angst einen direkten physischen Impact hat.

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der bei den Jugendlichen identifiziert wurde, ist die soziale und wirtschaftliche Herkunft. Die Untersuchung ergab, dass Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigerem wirtschaftlichen und sozialem Status eine stärkere Beschleunigung der biologischen Alterung亲历ten. Dies deutet auf eine Verschränkung von sozioökonomischer Benachteiligung und physiologischem Stress hin, bei der prekäre Lebensumstände die Widerstandsfähigkeit gegen die pandemiebedingten Belastungen verringerten.

Grenzen der Studie und offene Fragen

Trotz der klaren Korrelationen weisen die Autoren der PNAS Studie auf wichtige methodische Grenzen hin. Die Untersuchung kann keinen kausalen Beweis dafür liefern, dass die Pandemie alleinige Ursache für die beschleunigte Alterung war, da eine passende Kontrollgruppe ohne Pandemierefex fehlte. Zudem konnten die Forscher nicht vollständig ausschließen, dass direkte Virusinfektionen des Erregers SARS-CoV-2 einen Einfluss auf die gemessenen biologischen Marker hatten, was eine Isolierung des reinen Stressfaktors erschwert.

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Offen bleibt auch die Frage nach der Reversibilität der beobachteten Effekte und den langfristigen gesundheitlichen Konsequenzen für die Betroffenen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die beschleunigte biologische Alterung wieder rückgängig gemacht werden kann oder ob sie das Risiko für altersbedingte Erkrankungen in der Zukunft erhöht. Die Studie liefert somit einen wichtigen Indikator für die anhaltende körperliche Last der Krise, erfordert aber weitere Forschung, um die Ursachen und möglichen Gegenmaßnahmen präziser zu verstehen.