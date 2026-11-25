Nach seiner Erfolgsreihe mit 'Die Tribute von Panem' plant Regisseur Francis Lawrence jetzt schon sein nächstes Filmprojekt.

eine Verfilmung der erfolgreichen Bestsellerreihe "Red Rising" von Pierce Brown. Die Geschichte spielt in einer fernen Zukunft auf dem Mars, wo die Gesellschaft in ein brutales Kastensystem mit 14 Gruppen unterteilt ist, die jeweils durch eine eigene Farbe gekennzeichnet sind.

Im Mittelpunkt steht der Minenarbeiter Darrow, der zur untersten Gesellschaftsschicht, den Roten, gehört und gnadenlos ausgebeutet wird. Als seine große Liebe Eo hingerichtet wird, schließt er sich der Widerstandsgruppe Sons of Ares an. In deren Auftrag soll er sich in die herrschende goldene Oberschicht einschleusen, um das System von innen heraus zu stürzen. Die geplante Adaption hat bereits eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich.

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Kurz nach der Veröffentlichung des ersten Romans im Jahr 2014 war zunächst Marc Forster für die Regie eines Kinofilms vorgesehen.erinnerte er sich: "Ich arbeite schon seit acht Jahren an 'Red Rising', sieben davon bei Netflix. Wir haben es als Serie entwickelt, hatten zwei fantastische Pilotfolgen, aber dann gab es Führungswechsel, es wurde zwischen verschiedenen Abteilungen hin- und hergeschoben.

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" Mittlerweile ist offenbar wieder eine Kinofassung geplant. Da auch seine anderen Projekte "BioShock" und "Constantine 2" laut dem Portal derzeit kaum vorankommen, könnte die Geschichte rund um Darrow schon bald konkreter werden. Was den Regisseur persönlich so reizt, ist vor allem Darrows Doppelleben.

"Für mich ist 'Red Rising' eine Infiltrationsgeschichte – und das fasziniert mich ungemein. Schon immer", schwärmte er gegenüber: Sunrise on the Reaping" ist inzwischen der sechste Teil der Reihe gestartet und hat bereits am ersten Wochenende die MarkeSuzanne Collins beim Fan-Event zu "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" am 13. November 2023 in HollywoodKinofilm! Die Geschichte gehört auf die große Leinwand.