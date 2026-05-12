Panik unter Lufthansa-Passagieren: Plane bleibt auf dem Boden, machine untersucht

Plötzlich Alarm in der Luft! Ein Lufthansa-Flug nach München musste kurz nach dem Start in Athen umkehren. Eine Warnmeldung im Cockpit meldete eine Triebwerksstörung, hinten in der Kabine riecht es plötzlich nach Kerosin. Minuten später landierte der Airbus wieder in Athen. Dann ging alles rasant: Evakuierung über Notrutschen. Auf dem Boden brach Panik unter den Passagieren aus.

In Athen gegen Mittag einen Alarm in der Luft ein: Lufthansa-Fliege nach München musste kurz nach dem Start umkehren. Ein Passagier meldete eine Triebwerksstörung und deutete hinter der Kabineneinmündung auf ein komisches Geruch.

Kurz darauf landete der Airbus wieder in Athen. Danach eskalierte die Situation: Panik unter den Passagieren! Über Notrutschen evakuiert Ein Video: Passagiere stürzen in Panik. Warnmeldung: Triebwerksstörung und Kerosin-Geruch.

Auswirkungen: Passagiere überrollt in Panik, Plane bleibt auf dem Boden. Noch 5 Stunden später ausharren Passagiere. Maschine untersucht.





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