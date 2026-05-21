Panikattacke und turbulentes Nachtleben in "Alles was zählt"

Die beliebte Daily Soap "Alles was zählt" bietet heute wieder einige spannende Wendungen. Vanessa erleidet eine Panikattacke und verpasst ihren Flug, um innerlich nicht bereit für den Schritt nach Südkorea zu sein. Sie flüchtet ins Nachtleben und lernt einen sympathischen Mann kennen, der sie betrunken auf einen Flirt einläßt.

Die beliebte Daily Soap "Alles was zählt" begeistert täglich seit fast zwei Jahrzehnten mit fesselnden Geschichten rund um Liebe, Ehrgeiz und familiäre Konflikte. In der beliebten Serie "Alles was zählt" ist immer etwas los.

Doch was erwartet die Zuschauer heute? Eines ist sicher: Auch heute gibt es wieder einige spannende Wendungen. Nach dem Tod ihres Vaters wollte Vanessa (Julia Augustin, 38) eigentlich nach Südkorea zurückkehren. Zu ihrem Ehemann und ihrem Sohn.

Doch je näher der Abschied rückt, desto deutlicher wird ihr: Innerlich ist sie noch längst nicht bereit für diesen Schritt. Als es schließlich zum Flughafen gehen soll, überrollt sie die Angst. Vanessa erleidet eine Panikattacke und verpasst ihren Flug. Um wieder Kontrolle über ihre Gefühle zu bekommen, flüchtet sie sich ins Nachtleben.

Im "Prunkwerk" bestellt sie bei Felix (Patrick Linke, 56) einen Cocktail nach dem anderen und versucht, die belastenden Gedanken wegzuschieben. Später zieht es sie auf die Tanzfläche. Dort lernt sie einen sympathischen Mann kennen. Und lässt sich betrunken auf einen Flirt ein.

Für einen Moment scheint Vanessa alles vergessen zu können. Wie es weitergeht, sehen Sie schon heute bei "Alles was zählt" auf RTL+ und am 28. Mai um 19:05 Uhr auf RTL im Fernsehen





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