Panini's Mega-Sticker-Album für WM 2026: 980 Sticker, 112 Seiten und emotionaler Höhepunkt

Panini, der offizielle Stickerpartner der Weltmeisterschaften, bringt zum Turnierstart in den USA, Kanada und Mexiko ein gigantisches Sammelfieber mit dem größten Sticker-Album der Geschichte auf den Markt. Mit 980 Stickers und 112 Seiten ist es das erste Album mit diesem Umfang. Es gibt auch Sondereditionen und seltene Sticker pro Nation. Allerdings wird das Sammeln zu einer echten Herausforderung, da doppelte Motive kaum zu vermeiden sind.

wird auch abseits des Rasens gigantisch! Noch vor dem Turnierstart in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) startet bei vielen Fans bereits das große Sammelfieber.

Panini bringt zur WM 2026 das größte Sticker-Album der Geschichte auf den Markt. Der Grund: Erstmals nehmen 48 Nationen an einer Weltmeisterschaft teil. Dadurch wächst auch das Kult-Album gewaltig an. Insgesamt warten 980 Sticker auf die Sammler – so viele wie nie zuvor bei einer WM.

Zum Vergleich: Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar waren es bei 32 Teams noch 670 Sticker und rund 80 Seiten. Das neue Album kommt dagegen auf satte 112 Seiten. Neben den klassischen Spielerbildern setzt Panini diesmal auch auf besondere Sondereditionen und seltene Sticker. Pro Nation gibt es 18 Spielersticker, obwohl die endgültigen WM-Kader später aus 26 Profis bestehen werden.

Änderungen nach Druckschluss können nicht mehr berücksichtigt werden. Allerdings sollen wichtige Updates später nachgereicht werden. Auch preislich wird das Sammeln zur echten Herausforderung. Eine Sticker-Tüte mit sieben Bildern kostet 1,50 Euro.

Das Album-Heft liegt bei rund zwei Euro, die große Buch-Version kostet knapp zehn Euro. Rechnerisch würde ein komplett gefülltes Album ohne doppelte Sticker rund 210 Euro kosten – das Album selbst noch nicht eingerechnet. In der Praxis dürfte es für viele Fans deutlich teurer werden, weil doppelte Motive kaum zu vermeiden sind. Dann beginnt wieder das, was für viele genauso dazugehört wie die WM selbst: das große Tauschen auf Schulhöfen, im Freundeskreis oder auf speziellen Stickerbörsen.

Zusätzlich bietet Panini auch eine kostenlose digitale Sammel-Version an. Die WM 2026 dürfte auch emotional besonders werden – nicht nur wegen möglicher letzter Turniere großer Stars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić oder Kevin De Bruyne. Denn auch für Panini endet langsam eine Ära. 2030 wird das italienische Unternehmen letztmals offizieller Stickerpartner einer Fußball-WM sein. Seit 1970 produziert Panini die legendären Sammelalben zu den Weltmeisterschaften.

Ab 2031 übernimmt Fanatics zentrale Lizenzen im Fußballgeschäft. Damit endet nach genau 60 Jahren eine der bekanntesten Traditionen des Weltfußballs





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