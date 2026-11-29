Andrea Bocelli sollte für einen musikalischen Höhepunkt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sorgen. Doch bei seiner Ankündigung läuft etwas schief – Florian Silbereisen reagiert sichtlich irritiert.

Andrea Bocelli sollte für einen musikalischen Höhepunkt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sorgen. Doch bei seiner Ankündigung läuft etwas schief – Florian Silbereisen reagiert sichtlich irritiert.

“. Doch als Florian Silbereisen den italienischen Star-Tenor ankündigt, müssen sich die Zuschauer zunächst gedulden. Statt des erwarteten Auftritts sind weiterhin der Moderator, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und der Suhler Bürgermeister André Knapp zu sehen, mit denen Silbereisen sich kurz zuvor unterhalten hatte.

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„Wir haben eine sehr große Überraschung für alle Suhlerinnen und Suhler“, kündigt der Moderator an. „Ein absoluter Weltstar kommt heute hierher als Überraschungsgast zum Adventsfest der 100.000 Lichter. Meine Damen und Herren: Andrea Bocelli!