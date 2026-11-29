Bei „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ sorgten Ross Antony und Florian Silbereisen für einen unfreiwillig komischen TV-Moment. Ein XXL-Dackel-Kostüm brachte die beiden Entertainer live zu Fall.

Bei „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ sorgten Ross Antony und Florian Silbereisen für einen unfreiwillig komischen TV-Moment. Ein XXL-Dackel-Kostüm brachte die beiden Entertainer live zu Fall.

“ besinnlich und feierlich zugehen. Doch wenn Ross Antony zu Gast bei Florian Silbereisen ist, bleibt kein Auge trocken. Im Congress Centrum Suhl sorgte der Entertainer am 28. November 2026 für einen unfreiwillig komischen Höhepunkt, der beide TV-Freunde buchstäblich von den Beinen holte.

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Nachdem Ross Antony zunächst gemeinsam mit Kindern den Klassiker „Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt“ gesungen hatte – ein Titel, den er bereits 2019 in der Show präsentiert hatte –, packte er im Anschluss wie gewohnt eine Auswahl skurriler Geschenkideen aus. Das Publikum staunte nicht schlecht über einen speziellen Regenschirm für Hunde sowie einen überdimensionalen Regenschutz für Menschen, der optisch stark an einen gigantischen Duschvorhang erinnerte.