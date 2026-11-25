Der Bericht untersucht den Vorfall der Mein Schiff 3 in Bremerhaven, mögliche Auswirkungen der geplanten Streichung von Entlastungsbeträgen für Pflegebedürftige und die Effizienz der Milliardeninvestitionen in das marode deutsche Bahnnetz.

Ende Oktober kollidierte die" Mein Schiff 3" in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen. An Bord waren mehr als 2.400 Passagiere. Trotz Windböen von fast 100 km/h hatte der Kapitän versucht, mit dem Kreuzfahrtriesen auszulaufen.

Wurde er womöglich von der Reederei gedrängt? Hatte es die"Mein Schiff 3" eilig und wollte bei Sturm vor einem großen Containerschiff auslaufen? Das legen Recherchen von Panorama 3 nahe. Für Pflegebedürftige in der Pflegestufe 1 soll künftig der Entlastungsbetrag gestrichen werden.

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Bisher können sie damit etwa eine Hilfe fürs Einkaufen oder Putzen bezahlen. Panorama 3 hat mit Menschen gesprochen, die von diesen Kürzungen betroffen wären. Was bedeutet die Pflegereform für sie konkret? Panorama 3 hat mit Menschen gesprochen, die von diesen Kürzungen betroffen wären.