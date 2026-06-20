Pantisano greift Merz bereits an, bevor er gewählt ist

Der designierte Linken-Chef Luigi Pantisano greift Bundeskanzler Friedrich Merz an, bevor er gewählt ist. Pantisano bezeichnet Merz als 'Versager' und sagt, seine Politik unterscheide sich nicht von der AfD oder 'Faschisten'.

Der designierte Linken -Chef Luigi Pantisano greift bereits Bundeskanzler Friedrich Merz an, bevor er gewählt ist. Pantisano bezeichnet Merz als 'Versager' und sagt, seine Politik unterscheide sich nicht von der AfD oder 'Faschisten'.

Dies geschieht im Vorfeld der Landtagswahlen im Osten im Herbst, bei denen die Union für Mehrheiten auf die Linke angewiesen sein könnte. Pantisano warnt, dass die Linke Faschisten von der Macht fernhalten muss. Der designierte Parteichef Jan van Aken und Co-Vorsitzende Ines Schwerdtner wurden gewählt. Van Aken tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut an.

Pantisano will die Arbeiterinnen organisieren und gegen die Politik von Friedrich Merz auf die Straße gehen. Er greift den Kanzler auch persönlich an und findet es 'unerhört', dass Merz jeden Tag denjenigen, die hart arbeiten, vorschreibt, was sie zu tun haben. Schon am Freitag wurde es in der Halle des Filmparks Babelsberg hitzig. Der Konflikt um Israel und Gaza schwelt in der Partei seit Monaten.

Ein Leitantrag wird auf dem Parteitag beschlossen, der Israels Reaktion nach dem Hamas-Massaker als 'Genozid' bezeichnet. Der Antrag enthält überwiegend israelkritische Positionen und bekennt sich zum Selbstbestimmungsrecht von Israelis und Palästinensern. Ein Teil der Delegierten hält den Antrag jedoch für nicht weitgehend genug





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