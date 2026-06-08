Paola Maria über ihre kosmetischen Eingriffe: 'Ich war zu jung und zu dumm'

Paola Maria, eine bekannte Internet-Star, erzählt in einer ARD-Doku über ihre Erfahrungen mit Brust-OPs und warnt andere Frauen vor den möglichen Risiken solcher Eingriffe.

Während Schönheitsoperationen noch vor wenigen Jahrzehnten ein Tabuthema waren, sprechen heutzutage viele offen über ihre kosmetischen Eingriffe. So auch Paola Maria (32) in der ARD-Doku 'Bin ich schön?

'. Der Internet-Star mit mehr als sieben Millionen Followern ließ sich 2014 im Alter von 20 Jahren die Brüste vergrößern. Was als harmloser Eingriff begann, verwandelte sich rasch in einen Albtraum. Eines Morgens sei sie dann mit einem blutigen und durchnässten Schlafoberteil wachgeworden.

Beim Blick in den Spiegel habe sie gesehen, dass alles offen war. Ihr Arzt habe daraufhin eine weitere Operation angeordnet, bei der das betroffene Implantat herausgenommen wurde, damit die Wunde abheilen konnte. Die damals 20-jährige Paola Maria in einem YouTube-Video im Jahr 2014. Ungefähr zu dieser Zeit unterzog sie sich der folgenschweren Brust-OP.

Ihre Gedanken damals: 'Ich wollte doch so gerne hübsch sein, und jetzt bin ich voll weit entfernt davon.

' Nach einigen Monaten setzten die Ärzte das Implantat erneut ein - diesmal ohne Probleme. Bis dahin erzählte sie nur wenigen Menschen von der Tortur, weil sie sich schämte. Allein auf Instagram begeistert Paola 5,5 Millionen Follower. Dazu kommen rund 1,7 Millionen Abonnenten auf YouTube und mehr als 100.000 Menschen, die ihr bei TikTok folgen.

Heute spricht sie offen darüber - auch mit BILD. Auf die Nachfrage, ob sie an einen OP-Pfusch glaubt, antwortet sie: 'Ich denke nicht, dass der Arzt unsauber gearbeitet hat. Ich bin in einer sehr guten Klinik gewesen. Für die damalige Zeit habe ich echt viel bezahlt.

Das sind, glaube ich, einfach Komplikationen, die mal auftreten können, wenn die Wundheilung nicht so gut verläuft, beziehungsweise wenn der Körper da nicht so ganz mitmacht. Ich bin eh jemand, der sehr empfindlich ist. Mein Körper reagiert sofort und versucht, alles abzustoßen.

' Paola Maria und ihre Kinder Leonardo (7, l. ) und Alessandro (5) mit Ehemann Alexander Thoss (39) im August 2025. Ihre Söhne stammen aus der Ehe mit YouTube-Star Alexander Koslowski (39). Mehr als zehn Jahre später sagt sie jetzt rückblickend: 'Ich glaube, bei mir war es damals einfach viel zu schnell.

Ich habe mir selbst viel zu wenig Gedanken gemacht, und ich war zu jung und zu dumm.

' Anderen Frauen, die sich einer unterziehen möchten, rät Paola Maria: 'Macht das mit Bedacht. Denkt darüber lieber zehnmal als zweimal nach. Macht das nicht für euren Partner oder um einem aktuellen Schönheitsideal zu entsprechen.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paola Maria Brust-OP Kosmetische Eingriffe Gesundheit Risiken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wenn ich diese Creme verwende, brauche ich kein Make-up mehrAls Multitasking-Mum brauche ich Beauty-Produkte, die unkompliziert in der Anwendung, aber effektiv sind. So wie diese Creme von Erborian.

Read more »

„Wenn ich das Lächeln der Kinder sehe, habe ich wieder Hoffnung“Im Gazastreifen kämpfen Ex-Profis, Lehrer und Helfer darum, dass Kinder wieder lachen, lernen und für einen Moment den Krieg vergessen können.

Read more »

'Ich will nicht in einem System arbeiten, das mich dafür bestraft, dass ich helfen will'Die Honorare von Psychotherapeuten wurden zum 1. April gekürzt. Um 4,5%, das sind einige tausend Euro im Jahr. Dadurch wird eine Frage immer lauter: Wie lange noch?

Read more »

Nagelsmann in ARD-Doku: „Ich bekam 20 E-Mails, ich sei geisteskrank”Vor der WM wird Julian Nagelsmann deutlich: Klima-Nachteil für Deutschland, Hass-Mails nach Kaderentscheidungen und Lob für Goretzka.

Read more »