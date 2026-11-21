Paolo Bulgari ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Die Familie bestätigt den Tod des Unternehmers, der die Schmuckmarke Bulgari zu weltweiter Bekanntheit führte.

Paolo Bulgari ist im Alter von 89 Jahren in Rom verstorben. Die Familie des Unternehmers bestätigte den Tod am Samstag, dem 21. November. Mit den Worten "Der größte Juwelier unserer Zeit hat uns verlassen" verabschiedete sich die Familie von ihrem Mitglied. Sie würdigte Paolo Bulgari als außergewöhnliche Persönlichkeit. Der Mann prägte die globale Wahrnehmung der Marke Bulgari entscheidend.

Lebensweg des Luxuspioniers

Paolo Bulgari wurde im Jahr 1937 in Rom geboren. Sein Großvater Sotirio Bulgari hatte das Unternehmen 1884 gegründet. Der ursprüngliche Laden war ein kleines Schmuckgeschäft. Paolo führte die Marke in dritter Generation weiter. Gemeinsam mit seinen Brüdern Gianni und Nicola steuerte er das Unternehmen. Diese Geschwister sorgten für den internationalen Erfolg der Marke.

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Design und kommerzieller Erfolg

Bulgari wurde weltweit für seinen einzigartigen Stil bekannt. Die Schmuckstücke waren oft farbenprächtig und nutzten Gelbgold. Die Designs griffen Motive der griechischen und römischen Antike auf. Berühmte Fans trugen die Kreationen, darunter Elizabeth Taylor. Sie starb im Alter von 79 Jahren. Paolo Bulgari übernahm 1984 die Führung des Unternehmens. Unter seiner Leitung erweiterte die Firma ihr Angebot. Neben Schmuck verkauften sie Uhren und Parfüms.

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Verkauf an LVMH und Philanthropie

Im Jahr 2011 veränderte sich die Struktur des Unternehmens. Die Familie gab ihre Mehrheitsbeteiligung an den französischen Luxuskonzern LVMH ab. Paolo Bulgari blieb jedoch sozial engagiert. Im Jahr 2019 gründete er eine Stiftung. Diese Einrichtung hilft benachteiligten Kindern in Rom. Sie ermöglicht besseren Bildungszugang. Noch im Jahr 2023 unterstützte die Stiftung ein Projekt. Dabei wurde ein öffentlicher Platz in einem sozial schwachen Viertel neu gestaltet.

Privates Leben und letzte Ehre

Paolo Bulgari war zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe mit Alice Valli stammen die Töchter Irene, Alessia, Gaia und Giovanna. Aus der zweiten Ehe mit Maite Carpio stammen Marina und Carlotta. Die Familie zog insgesamt sechs Töchter auf. Am Montag, dem 23. November, findet die Trauerfeier statt. Der Ort der Abschiedszeremonie ist die Basilika Santa Croce in Gerusalemme. Die Location liegt in seiner Heimatstadt Rom.